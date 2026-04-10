Ana Maria Henao scomparsa, l'FBI offre una ricompensa per ritrovare il corpo

Ana Maria Henao è scomparsa nel 2024 e l’FBI offre 25mila dollari per trovare il corpo, dopo il suicidio dell’ex marito accusato dell’omicidio e ritenuto l’unico a conoscere il luogo dove sarebbe stato nascosto.

L’FBI ha messo sul tavolo una ricompensa di 25mila dollari per chi fornirà indicazioni utili a localizzare il corpo di Ana Maria Henao, la quarantenne di origine colombiana sparita nel nulla il 2 febbraio 2024. A distanza di due anni, gli investigatori puntano a raccogliere nuovi elementi per chiudere un caso rimasto senza risposta.

Le ultime tracce della donna risalgono alla sera della scomparsa, quando le telecamere della sua abitazione hanno ripreso un uomo con il volto coperto entrare in casa dopo aver oscurato gli obiettivi con una vernice spray. Il sospetto è che si tratti dell’ex marito, uscito pochi minuti dopo con una valigia che, secondo gli inquirenti, potrebbe aver contenuto il corpo della vittima.

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L’uomo indicato come responsabile, David Knezevich, 36 anni e origini serbe, era stato accusato di omicidio ma non è mai arrivato a processo. Il 28 aprile 2025 si è tolto la vita nel carcere di Miami, lasciando irrisolti molti aspetti della vicenda, a partire dal luogo in cui sarebbe stato nascosto il cadavere.

Alla base del delitto ci sarebbe la separazione tra i due e la gestione di un patrimonio immobiliare stimato in circa 15 milioni di dollari. Con il deteriorarsi dei rapporti personali, le tensioni sarebbero sfociate in un conflitto sempre più acceso.

Le ricerche si sono estese anche all’Italia, in particolare sull’Altopiano di Asiago e nei boschi della zona di Cogollo del Cengio, dove Knezevich avrebbe fatto una sosta dopo un lungo spostamento a piedi. Nonostante l’imponente dispiegamento di forze tra Stati Uniti ed Europa, finora non è emersa alcuna traccia decisiva.