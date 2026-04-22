Aerei senza carburante, niente rimborsi Ue e Lufthansa cancella 20mila voli

Apostolos Tzitzikostas esclude i rimborsi per voli cancellati senza carburante mentre la crisi del petrolio riduce le scorte negli aeroporti europei e spinge le compagnie a tagli drastici, con Lufthansa pronta a cancellare migliaia di collegamenti.

La carenza di cherosene negli aeroporti europei cambia le regole per chi viaggia. La Commissione Ue ha chiarito che, in caso di cancellazione dovuta alla mancanza di carburante, le compagnie non saranno obbligate a versare compensazioni economiche ai passeggeri. Una decisione che arriva mentre la tensione in Medio Oriente pesa sulle forniture energetiche e mette sotto pressione il traffico aereo.

A spiegare l’orientamento è stato il commissario europeo ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas. Bruxelles considera l’assenza di carburante una “circostanza eccezionale”, alla stregua di eventi naturali imprevedibili. In questi casi, le compagnie devono comunque offrire un volo alternativo o rimborsare il biglietto, ma non sono tenute a riconoscere indennizzi aggiuntivi per il disagio subito.

La posizione ha provocato la reazione delle associazioni dei consumatori. L’Unione Nazionale Consumatori contesta questa interpretazione, sostenendo che la mancanza di carburante non sempre è imprevedibile. Se una compagnia era a conoscenza del problema e ha continuato a vendere biglietti o non ha informato i passeggeri, il risarcimento resta dovuto.

Nel frattempo, le compagnie aeree corrono ai ripari per limitare i costi. Il gruppo Lufthansa ha annunciato il taglio di 20.000 voli entro ottobre, con interventi concentrati sugli hub di Monaco e Francoforte. La riduzione dei collegamenti punta a contenere i consumi e alleggerire i bilanci in una fase in cui il carburante è sempre più caro e difficile da reperire.

Anche Ita Airways, partecipata al 41% dal gruppo tedesco, osserva l’evoluzione della situazione e si prepara a eventuali decisioni simili. I prossimi aggiornamenti sono attesi tra aprile e maggio. L’obiettivo delle compagnie è ridurre l’utilizzo complessivo di carburante, con un risparmio stimato di circa 40.000 tonnellate.