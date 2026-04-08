Voli a rischio per il caro carburante, cosa succede a rimborsi e assicurazioni

La crisi in Iran e le tensioni sul petrolio riducono il carburante per aerei e mettono a rischio voli e prezzi. Nei mesi estivi alcune rotte potrebbero subire cancellazioni o rincari legati alla difficoltà di rifornimento.

Le tensioni in Medio Oriente e il conflitto in Iran stanno incidendo anche sul trasporto aereo. Il problema riguarda il cherosene, sempre più difficile da reperire e più costoso a causa delle difficoltà nei traffici petroliferi, soprattutto nello stretto di Hormuz. Le compagnie stanno già adattando le proprie strategie e in alcuni aeroporti si registrano limiti nei rifornimenti.

Non si parla ancora di uno stop generalizzato ai voli, ma il rischio di cancellazioni e rincari nei prossimi mesi è concreto. Il periodo tra maggio e settembre viene considerato il più delicato, con possibili conseguenze per chi ha in programma viaggi aerei, soprattutto sulle tratte più esposte.

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Se un volo viene cancellato per mancanza di carburante, il passeggero ha diritto di scegliere tra il rimborso del biglietto oppure un volo alternativo, anche in una data successiva. In caso di lunghe attese in aeroporto, la compagnia deve garantire assistenza con pasti, eventuale alloggio e comunicazioni.

Più complessa la questione dell’indennizzo economico. La compensazione tra 250 e 600 euro non è automatica, perché le compagnie possono evitare il pagamento dimostrando che la cancellazione dipende da circostanze eccezionali, come un conflitto internazionale che incide sulle forniture di carburante.

Chi riceve comunicazione della cancellazione con almeno due settimane di anticipo, oppure accetta un volo alternativo con orari simili, non ha diritto alla compensazione. Diverso il caso dei pacchetti turistici: se il viaggio viene annullato, il cliente può ottenere il rimborso completo di quanto pagato.

Molti viaggiatori valutano l’acquisto di un’assicurazione, ma le polizze standard non coprono quasi mai eventi legati a guerra o crisi internazionali. Le condizioni prevedono spesso esclusioni esplicite per conflitti, atti di terrorismo e situazioni simili, proprio quelle che oggi influenzano il traffico aereo.

Le assicurazioni restano utili per coprire spese mediche, problemi personali o imprevisti legati al viaggio, ma non garantiscono protezione contro cancellazioni dovute alla situazione geopolitica. Per questo è fondamentale leggere con attenzione le clausole prima dell’acquisto.

Per chi deve ancora prenotare, una soluzione può essere scegliere biglietti flessibili o rimborsabili, anche se più costosi. Le tratte europee e quelle verso le Americhe risultano al momento meno esposte, mentre i collegamenti con l’Asia e alcune aree del Medio Oriente restano più vulnerabili.

Prima della partenza conviene controllare costantemente lo stato del volo tramite le app ufficiali delle compagnie e conservare tutta la documentazione. In caso di cancellazione, può essere proposta una soluzione alternativa o un voucher, ma il passeggero può comunque richiedere il rimborso in denaro senza obbligo di accettare altre opzioni.