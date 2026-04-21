Daniela Casciaro morta nella scuola di danza a Corsano per un aneurisma improvviso

Daniela Casciaro è morta per un aneurisma improvviso nella sua scuola di danza a Corsano mentre lavorava. Aveva 53 anni e da oltre tre decenni insegnava, formando centinaia di allievi e diventando un riferimento per il paese.

Un malore improvviso ha stroncato la vita di Daniela Casciaro, insegnante di danza di 53 anni, mentre si trovava all’interno della sua scuola a Corsano. L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri: i soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma ogni tentativo di salvarla si è rivelato inutile.

Secondo le prime informazioni, la causa del decesso è un aneurisma che non le ha lasciato scampo. La donna si trovava nel luogo in cui aveva costruito la sua carriera e la sua quotidianità, uno spazio che per lei rappresentava molto più di una semplice attività lavorativa.

Da oltre 35 anni dedicava la sua vita alla danza, trasmettendo tecnica e passione a generazioni di allievi. La sua scuola, Tersicore, era diventata nel tempo un punto di riferimento per tanti giovani del territorio, che lì hanno mosso i primi passi tra impegno, disciplina e sogni.

Nel corso della sua attività ha seguito e formato centinaia di ragazze e ragazzi, accompagnandoli nella crescita artistica e personale. I saggi di fine anno organizzati dalla scuola erano appuntamenti molto attesi, capaci di coinvolgere famiglie e cittadini in momenti di condivisione e spettacolo.

Proprio in questi giorni si stava lavorando a un riconoscimento per celebrare i suoi 35 anni di carriera, un traguardo importante che raccontava il legame profondo con la comunità e con il mondo della danza.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente in paese, lasciando sgomento e dolore. Sui social sono comparsi numerosi messaggi di affetto da parte di ex allievi, colleghi e amici, che ne ricordano l’impegno e la dedizione.

Tra i ricordi condivisi anche quello del sindaco Francesco Caracciolo, che ha voluto omaggiarla pubblicamente, sottolineando il contributo lasciato alla comunità e il segno profondo che la maestra ha impresso nella vita di tanti giovani.