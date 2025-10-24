Kim Kardashian rivela di avere un aneurisma cerebrale: C'è tipo un piccolo aneurisma

Kim Kardashian, 45 anni, ha svelato di aver ricevuto la diagnosi di un aneurisma cerebrale. La rivelazione è arrivata in un teaser della settima stagione del reality The Kardashians, trasmesso su Hulu, dove la star appare mentre si sottopone a una risonanza magnetica cerebrale. Nel video, si sente Kim dire: “C’è tipo un piccolo aneurisma”, mentre la sorella Kourtney Kardashian Barker reagisce con stupore.

Al momento non è noto se la Kardashian presenti sintomi legati alla condizione, e il suo portavoce non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Gli aneurismi cerebrali non sono rari: si stima che una persona su cinquanta ne abbia uno non rotto, spesso senza manifestazioni evidenti. Tuttavia, quando si ingrandiscono o si rompono, possono causare mal di testa improvvisi, debolezza, difficoltà nel parlare, perdita di equilibrio, e nei casi più gravi ictus o danni cerebrali permanenti.

Secondo il dottor Aditya Pandey, neurologo dell’University of Michigan Health, “non tutti gli aneurismi necessitano di intervento chirurgico. Molti possono essere semplicemente monitorati”. Tra i principali fattori di rischio figurano la predisposizione familiare, l’ipertensione non controllata e il fumo.

In passato, Kim Kardashian aveva già sostenuto l’importanza della risonanza magnetica totale del corpo, promuovendola come strumento di prevenzione, anche se alcuni esperti hanno avvertito che non sempre è necessaria. La relazione diretta tra stress e aneurismi non è scientificamente dimostrata, ma lo stress cronico può contribuire a innalzare la pressione sanguigna, aumentando il rischio in modo indiretto.

Nel nuovo capitolo della serie, la star americana si è anche aperta sul piano personale, parlando delle difficoltà affrontate durante il matrimonio con Kanye West e delle conseguenze della separazione. Kim ha raccontato di aver sofferto di psoriasi nei periodi di maggiore tensione con l’ex marito: “Non avevo più la psoriasi da quando ci siamo separati, ma ora è tornata”, ha dichiarato a People.

La sua principale preoccupazione resta la tutela dei quattro figli – North (12 anni), Saint (9), Chicago (7) e Psalm (6) – che la star desidera proteggere dalle controversie pubbliche legate al padre. “Miei poveri figli”, ha detto, evidenziando quanto il ruolo materno sia per lei una priorità assoluta.

Guardando al passato, Kim Kardashian ha confessato di essersi talvolta sentita prigioniera di una dinamica simile alla sindrome di Stoccolma, cercando di aiutare e difendere Kanye West nonostante le difficoltà. “Questo non è la mia realtà”, ha spiegato, ammettendo che il rapporto con l’ex marito resta complesso ma inevitabile, soprattutto per il bene dei figli.