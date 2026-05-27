Daniela Ruggi trovata morta a Montefiorino, i resti erano nascosti nella torre diroccata

Daniela Ruggi è stata trovata morta a Vitriola, sull’Appennino modenese. I resti della 32enne erano nascosti tra le macerie di Torre Pignone, edificio abbandonato dove a gennaio era già stato recuperato il teschio.

Si chiude con il ritrovamento dei resti di Daniela Ruggi il caso della 32enne scomparsa nel 2024. Le ossa della donna sono state recuperate a Vitriola, piccola frazione di Montefiorino, sull’Appennino modenese, all’interno di Torre Pignone, una struttura abbandonata e in parte crollata.

Il primo elemento compatibile con il corpo della donna era emerso già il primo gennaio 2026, quando nella stessa area era stato rinvenuto un teschio. Le nuove ricerche hanno permesso di individuare gran parte dello scheletro tra le macerie dell’edificio.

Nella zona sono intervenuti i carabinieri insieme ai consulenti nominati dalla Procura, al legale del fratello della vittima e a un gruppo di archeologi forensi incaricati di analizzare ogni dettaglio della scena. Per proseguire i rilievi è stato necessario rimuovere parti pesanti dei detriti accumulati all’interno della torre.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la posizione esatta del corpo prima del cedimento di alcuni pavimenti interni della struttura. L’analisi delle macerie potrebbe aiutare a chiarire cosa sia accaduto alla donna e quando sia avvenuta la morte.

Durante le operazioni sono stati sequestrati anche diversi oggetti trovati nell’edificio, compresi alcuni indumenti che apparterrebbero alla 32enne. Tutto il materiale recuperato sarà sottoposto ad accertamenti tecnici per ricostruire le ultime ore di Daniela Ruggi.