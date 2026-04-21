Nuoro, ciclista di 80 anni travolto e ucciso da un'auto guidata da un 90enne

Un ciclista di 80 anni è morto a Nuoro dopo essere stato investito da un’auto guidata da un 90enne lungo la Statale 128. L’uomo, originario del Vicentino, stava pedalando tra Tonara e Sorgono quando è avvenuto l’impatto.

Tragedia nella mattinata del 21 aprile in provincia di Nuoro, dove un ciclista di 80 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale. L’uomo, residente nel Vicentino, stava percorrendo la Statale 128, nel tratto tra Tonara e Sorgono, quando è stato investito da un’auto.

Alla guida del veicolo, una Fiat Panda, si trovava un 90enne. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo al ciclista, che è morto sul colpo. I soccorsi, arrivati poco dopo, non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, incaricati di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire le responsabilità. Restano ancora da accertare le cause che hanno portato allo scontro tra l’auto e la bicicletta lungo quel tratto di strada.