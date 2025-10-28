Messina, ciclista travolto e ucciso da un tir: muore a 56 anni Francesco Vita

Tragedia a Messina, dove un uomo di 56 anni, Francesco Vita, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un tir mentre percorreva in bicicletta via Adolfo Celi.

L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri. Le condizioni del ciclista sono apparse subito gravissime ai soccorritori, intervenuti rapidamente sul posto insieme alla polizia municipale e al personale del 118.

Trasportato d’urgenza al Policlinico di Messina, l’uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Nonostante gli sforzi dei medici, le sue ferite si sono rivelate troppo gravi e in serata il 56enne è deceduto.

La sezione infortunistica della polizia municipale ha avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Gli agenti stanno acquisendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere presenti nella zona.