Chi è Federica Brignone a Verissimo: l'intervista registrata prima del grave infortunio

A Verissimo, nella puntata di domenica 6 aprile, è stata trasmessa l’intervista a Federica Brignone, registrata il giorno prima del grave infortunio subito ai Campionati italiani assoluti di sci in Val di Fassa. La campionessa azzurra, reduce dalla conquista della sua seconda Coppa del Mondo generale e di due coppe di specialità, ha raccontato la propria carriera e la passione per lo sci.

Brignone è nata il 14 luglio 1990, figlia d’arte: la madre Maria Rosa Quario fu sciatrice negli anni ’80, il padre Daniele è allenatore. Federica ha iniziato a sciare da bambina, trasferendosi con la famiglia in Valle d’Aosta all’età di sei anni. Il suo debutto ufficiale risale al 2005 con una gara FIS di slalom gigante, mentre l’anno successivo ha partecipato alla Coppa Europa e vinto i titoli juniores italiani. Nel 2010 ha conquistato l’argento ai Mondiali Juniores, ma la svolta è arrivata nella stagione 2019-2020 con la storica vittoria della Coppa del Mondo generale, prima italiana di sempre.

Nel corso della sua carriera ha collezionato tre medaglie olimpiche, cinque mondiali, due Coppe generali e cinque di specialità. Lo scorso giovedì 3 aprile, durante la seconda manche dello slalom gigante, ha urtato una porta ed è caduta rovinosamente. Dopo il primo soccorso in pista, è stata trasportata in elicottero a Trento, poi trasferita a Milano per un’operazione urgente alla clinica La Madonnina.

L’intervento ha riguardato la riduzione della frattura pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone sinistro, con ricostruzione legamentosa del compartimento mediale del ginocchio. Gli accertamenti hanno evidenziato anche la rottura del legamento crociato anteriore, che potrebbe richiedere un’ulteriore operazione. Nei prossimi giorni Brignone inizierà la riabilitazione con l’obiettivo di recuperare in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Dal letto d’ospedale, ha ringraziato su Instagram chi l’ha soccorsa e sostenuta, mostrando determinazione e ironia. In ambito sentimentale, dopo la fine della relazione con lo sciatore Nicolas Raffort, oggi è legata a un uomo di nome Davide, estraneo al mondo dello sport. La sciatrice preferisce tenere riservata la propria vita privata.

