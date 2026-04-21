Grande Fratello Vip cambia calendario tra Coppa Italia e possibile rinvio della finale

Grande Fratello Vip modifica la programmazione per la semifinale di Coppa Italia Inter Como su Canale 5 e rinvia una puntata di 24 ore mentre Mediaset valuta un possibile allungamento fino a metà maggio

Il Grande Fratello Vip si ferma per una sera e cambia programmazione a causa della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Como, trasmessa in diretta su Canale 5 dalle 20:40. La scelta rientra in una normale riorganizzazione del palinsesto e comporta uno slittamento di appena 24 ore per il reality.

Nonostante una stagione caratterizzata da ascolti altalenanti, il programma ha registrato un risultato incoraggiante venerdì 17 aprile, superando nella sfida Auditel “Dalla strada al palco”. Un dato che ha convinto Mediaset a confermare il doppio appuntamento per venerdì 24 aprile e a prendere in considerazione una replica anche per il primo maggio.

Le modifiche al calendario incidono anche sulla data della finale. Inizialmente prevista per il 5 maggio, ora potrebbe essere posticipata. Il cambio di programmazione legato al calcio apre nuove possibilità strategiche, soprattutto considerando la concorrenza televisiva tra film e fiction molto seguite.

Tra le ipotesi al vaglio c’è un prolungamento fino al 19 maggio, anche in base al buon andamento delle interazioni sui social, che in più occasioni hanno superato l’interesse registrato davanti alla televisione.

Al momento risultano confermate le dirette di mercoledì 22 aprile, venerdì 24 aprile e martedì 28 aprile. Se verrà mantenuto il doppio appuntamento settimanale, il reality potrebbe proseguire stabilmente con due puntate tra martedì e venerdì anche nel mese di maggio, salvo ulteriori cambiamenti.