Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo vola in finale dopo il televoto della puntata del 12 maggio

Lucia Ilardo conquista la finale del Grande Fratello Vip dopo il televoto del 12 maggio. La concorrente campana ha superato Raul, Renato, Raimondo e Adriana in una serata segnata da tensioni, accuse e nuovi equilibri nella Casa.

Lucia Ilardo è la terza finalista del Grande Fratello Vip 2026. Nella diretta andata in onda martedì 12 maggio, la concorrente ha avuto la meglio su Raul Dumitras, Renato, Raimondo Todaro e Adriana, conquistando un posto nell’ultima puntata del reality condotto da Ilary Blasi.

La serata è stata caratterizzata da confronti accesi, strategie finite sotto accusa e nuovi schieramenti all’interno della Casa. I concorrenti si sono affrontati apertamente durante le varie dinamiche della puntata, tra discussioni personali, rivalità sempre più evidenti e rapporti messi alla prova.

Al centro delle polemiche è finita Francesca Manzini dopo un gioco organizzato durante una festa insieme a Raul Dumitras. Raimondo Todaro, invece, è stato criticato da alcuni coinquilini per il suo atteggiamento ritenuto troppo strategico nel percorso del reality.

Spazio anche ai momenti più emotivi della serata. Antonella ha ricevuto una sorpresa speciale con l’ingresso nella Casa di Vera Gemma, sua grande amica. Alessandra, già finalista del programma, ha raccontato aspetti delicati della propria vita privata, soffermandosi sul rapporto complicato con la famiglia e con la nonna Romilda. Parlando della madre, si è commossa ricordando i sacrifici affrontati insieme negli anni.

Classe 1997, nata a Torre del Greco in provincia di Napoli e cresciuta a Vignola, nel Modenese, Lucia Ilardo lavora come consulente amministrativa in un’agenzia di marketing e comunicazione. Parallelamente studia per diventare speaker radiofonica. Il pubblico l’aveva già conosciuta per la partecipazione a Temptation Island insieme all’ex fidanzato Rosario. La coppia aveva concluso il programma restando unita, ma la relazione si è interrotta dopo la fine dell’esperienza televisiva.

Le votazioni decisive si sono svolte nella Mystery Room in modo palese. Raimondo Todaro ha scelto Francesca Manzini, spiegando di voler premiare l’amicizia nata nel reality. Francesca ha ricambiato il voto indicando Raimondo come uno dei punti di riferimento più importanti nella Casa.

Adriana ha nominato Renato, definendolo un amico sincero capace di alleggerire le tensioni del gruppo. Anche Raul ha puntato su Renato, parlando del forte legame costruito fin dai primi giorni del programma. Renato, dal canto suo, ha scelto Raul, dicendo di voler condividere con lui il traguardo della finale.

Successivamente sono intervenute le finaliste Antonella, Alessandra e Lucia. Antonella ha fatto il nome di Adriana, Alessandra ha scelto Raul per il suo carattere generoso e autentico, mentre Lucia ha votato Renato, considerandolo fondamentale nel proprio percorso nella Casa.

Al termine delle nomination, Renato e Raul sono risultati i concorrenti più votati. Saranno loro a sfidarsi al prossimo televoto per conquistare il posto da quarto finalista del reality.