Giorgia Meloni attacca i deepfake, foto false con IA sui social e rischio disinformazione

Giorgia Meloni denuncia la diffusione di immagini false create con IA, nate per attaccarla online. La premier pubblica uno scatto manipolato e avverte sui rischi concreti dei deepfake per chi non ha strumenti di difesa.

Giorgia Meloni interviene sui social per segnalare la circolazione di immagini alterate che la ritraggono. La presidente del Consiglio ha condiviso una delle foto modificate, spiegando che negli ultimi giorni ne sono state diffuse diverse, tutte create con strumenti di intelligenza artificiale e presentate come autentiche.

Nel messaggio, la premier osserva che le immagini sono state realizzate con una certa cura, arrivando persino a migliorarne l’aspetto. Tuttavia, il punto per Meloni resta un altro: l’uso di contenuti falsi per costruire attacchi e diffondere notizie non vere. Secondo la leader di governo, ormai qualsiasi mezzo viene utilizzato pur di colpire l’avversario politico.

L’attenzione si sposta poi sul fenomeno più ampio dei deepfake. Meloni li definisce strumenti rischiosi perché in grado di ingannare facilmente chi guarda, manipolare la percezione dei fatti e danneggiare persone che non sempre hanno la possibilità di difendersi.

La presidente del Consiglio sottolinea come, nel suo caso, la visibilità pubblica consenta una risposta immediata. Non accade lo stesso per cittadini comuni o figure meno esposte, che possono subire conseguenze senza avere mezzi per chiarire o smentire.

Da qui l’invito a un comportamento più prudente online. Prima di credere a un contenuto, suggerisce Meloni, è necessario verificarne l’origine. Solo dopo un controllo si dovrebbe decidere se condividerlo, per evitare di alimentare la diffusione di informazioni false che possono colpire chiunque.