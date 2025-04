Pavia, Marito e moglie trovati morti in casa a Confienza: ipotesi omicidio-suicidio

Una coppia è stata trovata senza vita nella propria abitazione nel pomeriggio a Confienza, in provincia di Pavia. La donna, 66 anni, giaceva in cucina con evidenti ferite da arma da taglio, mentre il marito, 68 anni, è stato rinvenuto morto per un colpo d’arma da fuoco, probabilmente esploso con un fucile da caccia calibro 12 regolarmente detenuto.

I carabinieri della compagnia di Vigevano ipotizzano un omicidio-suicidio. A lanciare l’allarme è stata la nuora della coppia, che, non riuscendo a mettersi in contatto con i suoceri dalla mattina, si è recata nella loro casa e ha fatto la tragica scoperta.

Non risultano precedenti denunce o segnalazioni di conflitti tra i due. Gli investigatori stanno verificando se ci fossero problemi di salute all’interno della coppia. I rilievi dei carabinieri sono ancora in corso all’interno dell’abitazione, in attesa dell’arrivo del medico legale per una prima ispezione dei corpi.

