Femminicidio a Latisana, Luigi Codotto uccide la moglie e poi si suicida in casa

Un doppio decesso scuote la comunità di Pertegada, a Latisana: un uomo anziano avrebbe ucciso la moglie nella loro abitazione, togliendosi poi la vita. I carabinieri indagano per ricostruire con precisione l’accaduto.

Il dramma si è consumato nella mattinata di giovedì 22 gennaio 2026, nella frazione di Pertegada, a Latisana, in provincia di Udine. Un uomo di 80 anni, Luigi Codotto, ha ucciso la moglie, Luigia Rossi, di 78 anni, prima di togliersi la vita.

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio si sarebbe svolto all’interno dell’abitazione della coppia, in via Casette 51. La donna sarebbe stata colpita alla testa con un’accetta, mentre l’uomo avrebbe poi utilizzato un coltello per suicidarsi.

A scoprire i corpi è stata una parente, che ha immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dalla centrale operativa Sores Fvg, ma per entrambi non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

I carabinieri, coordinati dalla Procura di Udine, hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica del femminicidio e i motivi che avrebbero portato all’atto violento. L’abitazione è stata posta sotto sequestro per consentire tutte le verifiche necessarie.

Al momento non emergono elementi certi sulle cause che avrebbero spinto l’anziano a compiere il gesto. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e informazioni utili a delineare il contesto familiare e personale della coppia.