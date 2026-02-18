Alessandra Mastronardi festeggia 40 anni tra carriera e vita privata
Alessandra Mastronardi compie 40 anni e ripercorre la sua carriera tra successi televisivi e scelte personali, nate dalla passione precoce per la recitazione e da una determinazione coltivata fin da bambina a Roma.
Quarant’anni e una carriera costruita passo dopo passo. Alessandra Mastronardi resta uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana, capace di passare da ruoli popolari a produzioni più ambiziose senza perdere identità.
Nata a Napoli il 18 febbraio 1986, cresce a Roma dove si trasferisce da piccola con la famiglia. Il padre è psicologo, la madre lavora nell’ambito culturale. L’interesse per la recitazione arriva presto, anche se inizialmente i genitori guardano con cautela a una strada così incerta.
A soli dodici anni debutta sul piccolo schermo con la miniserie “Amico mio”. Seguono altre esperienze in fiction come “Un prete fra noi” e “Un medico in famiglia”, mentre porta avanti gli studi fino alla laurea in Lettere e Filosofia.
Il vero salto arriva nel 2006 con I Cesaroni, dove interpreta Eva. Il personaggio conquista il pubblico e la rende popolare, anche grazie alla storia con Marco, interpretato da Matteo Branciamore. Da quel momento la sua presenza sullo schermo diventa costante.
Negli anni successivi alterna televisione e cinema. Entra nel cast di “Romanzo Criminale”, recita in “Sotto il cielo di Roma” e lavora anche con Woody Allen nel film “To Rome with Love”.
Nel 2016 ottiene un altro grande successo con la serie “L’Allieva”, dove veste i panni di Alice Allevi. Due anni più tardi interpreta Lucrezia Donati nella produzione internazionale “I Medici”, ampliando il suo raggio d’azione.
Il percorso la porta anche a Venezia: nel 2019 viene scelta come madrina della 76ª Mostra del Cinema. Un riconoscimento che conferma il suo peso nel panorama italiano.
Nel 2025 torna su Canale 5 con la serie “Doppio Gioco”, accanto a Max Tortora, continuando a muoversi tra nuovi progetti e ruoli che segnano le diverse fasi della sua carriera.