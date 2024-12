Giancarlo Magalli ricorda Raffaella Carrà: aneddoti inediti e retroscena su casa e carriera

Raffaella Carrà è stata omaggiata con una nuova collana Treccani dedicata ai miti italiani, inaugurata con un volume curato da Caterina Rita, storica collaboratrice della Carrà. Il libro è stato presentato alla fiera "Più libri più liberi" con la partecipazione di Giancarlo Magalli, celebre conduttore televisivo e collega della Carrà.

Durante l'evento, Magalli ha svelato aneddoti personali su Raffaella, descrivendola come una professionista scrupolosa e determinata, ma anche "un po’ rompipalle" e attenta alla gestione economica. Ha ricordato il suo talento unico, sottolineando come fosse capace di sorprendere il pubblico con domande spontanee durante le interviste, rendendola un'artista completa e atipica.

Magalli ha raccontato retroscena su Pronto, Raffaella, programma che inizialmente era stato pensato per Gianni Morandi. Nonostante le perplessità iniziali, Carrà si dimostrò una conduttrice impeccabile, preparata e brillante. Ha rievocato inoltre episodi curiosi, come la scelta meticolosa degli ospiti del programma e l'ambizione di coinvolgere personalità di spicco, tra cui il Papa e ambasciatori di diverse nazioni.

Un altro dettaglio emerso riguarda l'abitazione romana della Carrà, attualmente in vendita. Magalli ha spiegato le difficoltà nel trovare un acquirente, definendo la casa "un treno": un insieme di quattro appartamenti disposti in fila, di cui uno acquistato in passato dalla stessa Carrà proprio da Magalli.

