RTX Remix si aggiorna con Advanced Particle VFX e nuovi giochi supportano DLSS 4.5

RTX Remix introduce Advanced Particle VFX per i modder e NVIDIA amplia il supporto DLSS nei giochi grazie a nuove tecnologie grafiche. L’aggiornamento arriva dopo le richieste della community e debutta insieme a nuovi titoli compatibili.

Debutta oggi il sistema Advanced Particle VFX per RTX Remix, evoluzione degli strumenti dedicati al modding grafico presentati durante la GDC. Il nuovo pacchetto amplia le possibilità creative, migliorando la gestione delle particelle già introdotta con il path tracing e portando effetti più realistici e dinamici, come dimostrato nella demo ispirata a Quake III Arena.

L’aggiornamento integra diverse novità richieste dagli utenti. Le particelle possono ora sfruttare animazioni dinamiche lungo tutto il loro ciclo vitale, mentre la simulazione fisica include nuove interazioni come gravità complessa, attrazioni magnetiche e influenze ambientali come il vento. A queste si aggiunge la possibilità di generare elementi casuali, che rendono ogni effetto visivo meno prevedibile e più vario.

Sul fronte dei videogiochi, diversi titoli si preparano a sfruttare le tecnologie NVIDIA. Neverness to Everness, RPG open world sviluppato con Unreal Engine 5, arriverà prima in Cina e poi a livello globale con supporto a DLSS Super Resolution, Ray Reconstruction e Multi Frame Generation, oltre al path tracing avanzato.

Anche lo sparatutto tattico '83 entrerà in Early Access con DLSS 4, aggiornabile alla versione 4.5 tramite applicazione NVIDIA. Il sistema permetterà di migliorare sia la fluidità sia la qualità dell’immagine, soprattutto sulle GPU di ultima generazione.

Tra le altre uscite, Sudden Strike 5 offrirà DLSS Super Resolution e DLAA per ottimizzare prestazioni e resa visiva, mentre il DLC finale di Atomic Heart potrà essere aggiornato a DLSS 4.5 con nuove opzioni per incrementare frame rate e dettaglio grafico.

Disponibile anche il nuovo SDK DLSS 4.5 per sviluppatori, che introduce il Dynamic Multi Frame Generation e semplifica l’integrazione delle tecnologie NVIDIA grazie a un approccio modulare basato su Streamline.

In parallelo, per la stagione 7.5 di Marvel Rivals, gli utenti NVIDIA possono ottenere gratuitamente il costume Thor Midgard Umber tramite il sistema GeForce Rewards. Il titolo continua a espandersi con nuovi contenuti e beneficia delle tecnologie DLSS e NVIDIA Reflex per migliorare reattività e prestazioni.