Far rivivere i giochi classici con l'IA con NVIDIA RTX Remix

Da oggi disponibile per tutti, RTX Remix mette a disposizione dei modder NVIDIA DLSS 4, rendering neurale RTX e strumenti IA avanzati per il miglioramento delle texture

Il modding dei giochi per PC è un fenomeno enorme, con oltre 5 miliardi di mod scaricate ogni anno. Le mod migliorano la grafica con ogni nuova generazione di GPU, estendono la longevità dei giochi con nuovi contenuti e attirano nuovi giocatori.

NVIDIA RTX Remix è una piattaforma di modding per PC RTX AI che permette ai modder di acquisire risorse di gioco, migliorare automaticamente i materiali con strumenti di intelligenza artificiale generativa e creare remaster RTX con ray tracing completo. Oggi, RTX Remix esce dalla beta e viene lanciato insieme alla tecnologia di rendering neurale delle GPU NVIDIA GeForce RTX serie 50, oltre a numerosi aggiornamenti richiesti dalla community.

Dalla beta iniziale, oltre 30.000 modder hanno sperimentato RTX Remix, portando mod con ray tracing su centinaia di classici, raggiungendo oltre un milione di giocatori.

RTX Remix integra strumenti IA avanzati, tra cui NVIDIA DLSS 4, RTX Neural Radiance Cache e il modello PBRFusion 3, sviluppato dalla community.

I modder possono creare manualmente risorse PBR 4K o sfruttare l’AI generativa per velocizzare il workflow. Con pochi clic, le mod supportano DLSS 4 con Multi Frame Generation. Il nuovo modello DLSS e lo shader neurale Neural Radiance Cache migliorano il rendering, offrendo ai classici un aspetto e un’esperienza di gioco superiori.

Tool di texture generativi basati su IA

I tool di texture generativi basati su IA di RTX Remix analizzano le texture a bassa risoluzione dei giochi classici, generano materiali fisicamente accurati con mappe di normalità e rugosità e ne aumentano la risoluzione fino a quattro volte. Molte mod di RTX Remix sfruttano già l'IA generativa per migliorare la qualità visiva. All'inizio del mese, il modder NightRaven ha rilasciato PBRFusion 3, un modello IA avanzato che migliora le texture e genera mappe di normalità, rugosità e altezza di alta qualità per materiali basati sulla fisica.

PBRFusion 3 combina due modelli personalizzati: un modello PBR e un upscaler basato sulla diffusione. Può anche connettersi all'API di RTX Remix per integrarsi con ComfyUI, creando un flusso di lavoro più fluido. NightRaven ha impacchettato tutti gli elementi necessari per semplificare l’uso del modello. La pagina PBRFusion3 presenta un pacchetto plug-and-play che include i grafici e i nodi ComfyUI pertinenti. Una volta installato, il remastering è facile. Seleziona un numero di texture nella Viewport di RTX Remix e premi process in ComfyUI. Questo flusso integrato consente a piccoli team di modder hobbisti di completare ampi remaster di giochi popolari.

RTX Remix e REST API

Le funzionalità di RTX Remix Toolkit sono accessibili tramite REST API, permettendo ai modder di integrarlo con strumenti di creazione digitale come Blender, software di modding come Hammer e applicazioni di IA generativa come ComfyUI.

Grazie all'API REST, i modder possono esportare facilmente tutte le texture di gioco acquisite in RTX Remix su ComfyUI, migliorarle in batch e reimportarle automaticamente nel gioco. ComfyUI, accelerato da RTX, offre migliaia di modelli di IA generativa, riducendo i tempi di remastering e fornendo opzioni avanzate per la lavorazione delle texture.

Sono disponibili numerosi modelli PBR ad altissima risoluzione, inclusi quelli con mappe metalliche e di altezza, che permettono un upscaling fino a 8 volte o più. Inoltre, ComfyUI consente di generare nuovi dettagli nelle texture tramite prompt testuali o di trasformare lo stile di un'intera scena con un solo comando, semplificando la creazione di mod dal forte impatto visivo.

‘Half-Life 2 RTX’ Demo

Dal 18 marzo, i possessori di Half-Life 2 RTX potranno scaricare gratuitamente su Steam una demo di Half-Life 2 RTX, creata con RTX Remix. La demo mostra il lavoro di Orbifold Studios nelle ambientazioni di Ravenholm e Nova Prospekt, in attesa dell'uscita della versione completa

Half-Life 2 RTX sfrutta al massimo le capacità di RTX Remix e le tecnologie di rendering neurale di NVIDIA. DLSS 4 con Multi Frame Generation aumenta il frame rate fino a 10 volte in 4K. Neural Radiance Cache velocizza l’illuminazione ray-tracing, mentre RTX Skin migliora i dettagli di Padre Grigori, headcrab e zombi con uno dei primi utilizzi dello scattering sottosuperficiale nei giochi ray-tracing. RTX Volumetrics aggiunge effetti realistici di fumo e nebbia, il tutto perfettamente integrato con un’illuminazione completamente ray-traced.