RTX 5060 + DLSS 4 Su Nuovi Giochi

DLSS 4 con Multi Frame Generation arriva su MechWarrior 5: Clans, New World: Aeternum e altri titoli. Il 19 maggio in arrivo anche la GeForce RTX 5060!

Nelle prossime settimane arriveranno diverse novità, tra cui il supporto a DLSS 4 con Multi Frame Generation, che migliorerà significativamente le prestazioni in MechWarrior 5: Clans, New World: Aeternum e Spirit of the North 2. Inoltre, DLSS Super Resolution è già disponibile o in arrivo a breve su Bodycam, Lost Skies, Mandragora: Whispers of the Witch Tree e Necrophosis.

A partire dal 19 maggio alle ore 18, le schede grafiche GeForce RTX 5060 e le GPU per PC desktop RTX 5060 saranno disponibili presso partner AIB, OEM, system integrators e rivenditori in tutto il mondo. Le schede partiranno da un prezzo di $299, mentre i laptop con GPU RTX 5060 avranno un prezzo iniziale di $1.099. Queste nuove GPU offrono le stesse innovazioni dell’architettura NVIDIA Blackwell RTX presenti nel resto della serie RTX 50, inclusi DLSS 4 con Multi Frame Generation, i più recenti aggiornamenti ai Ray Tracing e Tensor Cores, memoria ultraveloce GDDR7 e molto altro.

MechWarrior 5: Clans: MechWarrior 5: Clans di Piranha Games, è un gioco per single player e co-op, basato sulla campagna del famoso titolo MechWarrior, potenziato con il Unreal Engine 5, si aggiorna il 7 maggio con il supporto a DLSS Multi Frame Generation, migliorando ulteriormente le prestazioni per i possessori di GPU GeForce RTX serie 50. Già compatibile con DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution e NVIDIA Reflex, il gioco riceverà anche un nuovo DLC MechWarrior 5: Clans - Ghost Bear: Flash Storm . Inoltre, I giocatori GeForce RTX potranno aggiornare il DLSS Super Resolution al nostro più recente modello AI transformer, grazie a NVIDIA App , per una qualità d’immagine superiore sia nel gioco base che nel DLC. A questo link maggiori informazioni su come installare questo aggiornamento.

New World: Aeternum : L’MMO open-world di Amazon Games si espande con la Season 8 – Season of the Divide , disponibile dal 13 maggio . Il nuovo aggiornamento introduce mappe per Outpost Rush, Capture the Flag e Arena 3v3, oltre a eventi stagionali e miglioramenti al combattimento. DLSS 4 con Multi Frame Generation e NVIDIA Reflex saranno supportati per un gameplay più fluido e reattivo.

: Il seguito dell’avventura in terza persona sviluppata da Infuse Studio e Silver Lining Interactive sarà disponibile al lancio con supporto nativo a DLSS 4 con Multi Frame Generation. Bodycam : Questo shooter multiplayer ultra-realistico, sviluppato da Resissad Studios, sfrutta Unreal Engine 5 e una regia originale per un’esperienza immersiva. Il supporto a DLSS Super Resolution consente di migliorare la qualità grafica o spingere il frame rate al massimo.

Questo RPG dark fantasy, recentemente lanciato su Steam da Primal Game Studio e Knights Peak, include sin dal debutto il supporto a DLSS Super Resolution per massimizzare le prestazioni, oltre a DLAA per chi preferisce una resa visiva ancora più nitida. Necrophosis: Avventura horror in prima persona sviluppata da Dragonis Ares, Adonis Brosteanu e Dragonis Games, ambientata in un mondo inquietante e surreale. Il supporto a DLSS Super Resolution permette di aumentare il frame rate su tutte le GPU GeForce RTX. È disponibile anche una demo su Steam per provarlo prima dell’acquisto.

GIGABYTE - GeForce RTX 5060 Ti 16GB/8GB e RTX 5060 Series

GIGABYTE annuncia oggi il lancio delle schede grafiche NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti (disponibili nelle varianti da 16GB e 8GB) e della serie RTX 5060, basate sull’architettura NVIDIA® Blackwell.