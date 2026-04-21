Sergio Castellitto critica i David di Donatello e boccia il sistema dei premi
Sergio Castellitto critica i David di Donatello durante un evento a Roma per In utero, dichiarando di voler “demolire la congregazione” dopo le polemiche sul cinema italiano e il boicottaggio proposto da alcuni operatori del settore.
Sergio Castellitto interviene con parole nette sui David di Donatello durante la presentazione romana della serie italiana “In utero” per Hbo Max. L’attore e regista parla apertamente di un sistema che, a suo giudizio, andrebbe azzerato prima di essere ripensato, commentando le tensioni che attraversano il cinema italiano.
Le dichiarazioni arrivano mentre il movimento #Siamoaititolidicoda invita i candidati a non partecipare alla cerimonia prevista il 6 maggio negli studi di Cinecittà, trasmessa in diretta su Rai1. Castellitto afferma di non conoscere nel dettaglio l’iniziativa e di non seguirla con particolare interesse, mantenendo una posizione distaccata rispetto alla protesta.
Alla domanda sull’assenza di film italiani al Festival di Cannes, l’attore evita polemiche dirette. Accanto a lui, la moglie Margaret Mazzantini sottolinea che né loro né il figlio Pietro risultano tra i candidati, segnando una distanza anche da questo fronte della discussione.
Castellitto torna poi sul proprio lavoro recente, citando il film Regina, realizzato insieme a Mazzantini. Il progetto nasce da una collaborazione stretta, con la sceneggiatura firmata dalla scrittrice e una regia condivisa, nel solco di un metodo che la coppia definisce artigianale e profondamente personale.
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