David di Donatello 2025: chi è Timothée Chalamet, la star premiata con il David Speciale

Timothée Chalamet riceve il David Speciale alla 70ª edizione dei David di Donatello 2025. A soli 29 anni, l'attore newyorkese è stato premiato per il suo contributo a film “di qualità e innovativi” e per essere diventato un protagonista globale, come dichiarato da Piera Detassis, Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano. Nato il 27 dicembre 1995 a New York, è cresciuto a Hell's Kitchen da madre americana e padre francese. Durante l’infanzia ha trascorso molte estati in Francia, a Chambon-sur-Lignon, paese d’origine paterna. Ha una sorella maggiore, Pauline, anche lei attrice, e uno zio regista, Rodman Flender.

Chalamet debutta nel 2008 in cortometraggi e serie TV come Royal Pains e Homeland. Il cinema arriva nel 2014 con Men, Women & Children di Jason Reitman, seguito da Interstellar di Christopher Nolan. Nel 2017 si afferma con Hostiles e Lady Bird, ma è Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino a consacrarlo a livello internazionale: ottiene l’Hollywood Film Award e una candidatura all’Oscar come miglior attore protagonista, diventando uno dei più giovani di sempre.

Nel 2018 interpreta Beautiful Boy, ottenendo un’altra nomination ai Golden Globe. Seguono Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen, Piccole Donne di Greta Gerwig e The French Dispatch di Wes Anderson. Dal 2021 è protagonista della saga Dune di Denis Villeneuve. Nello stesso anno partecipa a Don’t Look Up con un cast stellare. Nel 2022 torna con Guadagnino in Bones and All, premiato a Venezia. Nel 2023 è Wonka nel prequel diretto da Paul King, ruolo che gli vale un’altra nomination ai Golden Globe. Nel 2024 veste i panni di Bob Dylan in A Complete Unknown di James Mangold, ottenendo una seconda candidatura agli Oscar e la quarta ai Golden Globe.

