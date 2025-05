David di Donatello 2025: trionfa Vermiglio con 7 premi, ecco tutti i vincitori

Home / Social News / David di Donatello 2025: trionfa Vermiglio con 7 premi, ecco tutti i vincitori

Vermiglio di Maura Delpero è il Miglior film della 70ª edizione dei David di Donatello e conquista 7 premi, tra cui Miglior regia, Miglior sceneggiatura originale, Miglior produttore e Miglior casting. Delpero entra nella storia come prima donna a ottenere il riconoscimento per la regia. Riconoscimenti anche per L’arte della gioia di Valeria Golino, considerato film per il regolamento dell’Accademia: premiata Tecla Insolia (Miglior attrice protagonista), Valeria Bruni Tedeschi (Miglior attrice non protagonista) e la sceneggiatura non originale.

Margherita Vicario vince con Gloria! tre premi: Miglior film d’esordio, Miglior canzone originale (Aria!) e Miglior compositore. Due statuette per Berlinguer - La grande ambizione di Andrea Segre, tra cui Miglior attore protagonista a Elio Germano e Miglior montaggio. Premiato Francesco Di Leva come Miglior attore non protagonista per Familia. La serata è stata condotta da Elena Sofia Ricci e Mika, con grande attenzione mediatica per Timothée Chalamet, premiato con il David Speciale e sul red carpet insieme a Kylie Jenner.

Momento toccante l’omaggio a Eleonora Giorgi con Futura di Lucio Dalla eseguito da Mika e Claudio Santamaria. Sul palco anche messaggi politici e sociali: Elio Germano ha dedicato il premio alla dignità umana e Francesca Mannocchi, vincitrice del Miglior documentario con Lirica Ucraina, ha ricordato le vittime dei conflitti. Vicario ha auspicato più investimenti in cultura e sanità.

Elenco premi principali:

Miglior film: Vermiglio

Miglior regia: Maura Delpero (Vermiglio)

Miglior esordio alla regia: Gloria! di Margherita Vicario

Miglior attrice protagonista: Tecla Insolia (L’arte della gioia)

Miglior attore protagonista: Elio Germano (Berlinguer - La grande ambizione)

Miglior attrice non protagonista: Valeria Bruni Tedeschi (L’arte della gioia)

Miglior attore non protagonista: Francesco Di Leva (Familia)

Miglior sceneggiatura originale: Maura Delpero (Vermiglio)

Miglior sceneggiatura non originale: L’arte della gioia

Migliore fotografia: Mikhail Krichman (Vermiglio)

Miglior montaggio: Jacopo Quadri (Berlinguer - La grande ambizione)

Miglior canzone originale: Aria! da Gloria!

Miglior compositore: Margherita Vicario e Davide Pavanello (Gloria!)

Miglior documentario: Lirica Ucraina

David giovani: Napoli - New York

David dello spettatore: Diamanti

David internazionale: Anora

David alla carriera: Pupi Avati

David speciale: Timothée Chalamet, Ornella Muti, Giuseppe Tornatore

Il film Parthenope di Paolo Sorrentino, pur con 15 candidature, non ha ottenuto alcun premio.

David di Donatello 2025: chi è Timothée Chalamet, la star premiata con il David Speciale

Timothée Chalamet riceve il David Speciale alla 70ª edizione dei David di Donatello 2025. A soli 29 anni, l'attore newyorkese è stato premiato per il suo contributo a film “di qualità e innovativi” e per essere diventato un protagonista globale, come dichiarato da Piera Detassis, Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano.

'Diamanti' di Özpetek è il film italiano più visto del 2024: premiato ai David 2025, ora in streaming su Sky e NOW

Diamanti di Ferzan Özpetek si conferma il film italiano più visto del 2024, con oltre 2.222.000 spettatori registrati entro febbraio 2025 secondo i dati Cinetel.

David di Donatello, premio speciale a Mattarella per i 70 anni: Il cinema è parte dell'identità italiana

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto il David Speciale in occasione dei 70 anni dei premi David di Donatello.