Feste private e escort a Milano, oltre un milione di euro nel giro che coinvolge calciatori di Serie A

Calciatori di Serie A coinvolti in feste private a Milano, con pagamenti elevati per serate organizzate con escort e altri servizi. Le indagini della Guardia di Finanza ricostruiscono flussi di denaro e un sistema attivo da anni.

Oltre un milione e duecentomila euro sarebbe il totale incassato da un gruppo attivo nell’organizzazione di serate esclusive nella movida milanese, frequentate anche da calciatori di Serie A. Secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza, almeno 194 mila euro sarebbero stati versati direttamente dagli atleti per partecipare agli eventi, che includevano servizi aggiuntivi come escort e sostanze stupefacenti.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Milano, ha portato agli arresti domiciliari di quattro persone accusate di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Gli investigatori hanno ricostruito movimenti di denaro tra conti correnti, piattaforme digitali e attività legate all’organizzazione di feste e gestione di locali, tra cui una discoteca molto frequentata nel capoluogo lombardo.

Secondo il giudice per le indagini preliminari, i guadagni risultano nettamente superiori ai redditi dichiarati dagli indagati. Le serate, organizzate con cadenza quasi settimanale, prevedevano la presenza di ragazze reclutate e messe a disposizione dei clienti, con vitto, alloggio e spese coperte dagli organizzatori. I compensi venivano poi divisi tra una quota fissa e una parte legata agli incassi.

Le attività sarebbero andate avanti per anni senza interruzioni, adattandosi anche alle restrizioni del periodo pandemico. In quel caso, gli incontri si sarebbero spostati in abitazioni private per evitare controlli, continuando comunque a generare profitti elevati.

Tra i frequentatori delle serate ci sarebbero almeno settanta calciatori, alcuni appartenenti a club di primo piano del campionato italiano. I loro nomi non sono stati resi pubblici e non risultano indagati, in quanto la loro partecipazione non costituisce reato. Non è chiaro quanti abbiano usufruito dei servizi illegali offerti durante gli eventi.

Dalle intercettazioni emerge anche il racconto di una giovane che, dopo aver avuto rapporti durante una di queste serate, ha scoperto di essere incinta. La ragazza avrebbe cercato di risalire alla data dell’incontro per identificare il possibile padre, confrontandosi con uno degli organizzatori, incaricato di gestire i contatti con i clienti più noti.