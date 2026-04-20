Milano, escort di lusso per vip e calciatori durante le feste della movida: quattro arresti e sequestri milionari

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Un gruppo organizzava escort per feste con vip e calciatori a Milano offrendo pacchetti completi durante eventi nei locali della movida. L’indagine ha portato a quattro arresti domiciliari e al sequestro di oltre un milione di euro.

Milano, escort di lusso per vip e calciatori durante le feste della movida: quattro arresti e sequestri milionari

Quattro persone sono finite agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine condotta dalla Procura di Milano su un giro di escort legato a eventi esclusivi. Al centro dell’inchiesta una società attiva nell’organizzazione di serate nei locali più frequentati della città, sospettata di offrire servizi sessuali ai clienti. L’operazione è stata eseguita dai finanzieri del Comando provinciale, che hanno raccolto elementi ritenuti significativi per contestare il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, insieme all’autoriciclaggio dei guadagni. Durante le attività investigative sono state disposte anche diverse perquisizioni. Secondo quanto emerso, il gruppo avrebbe costruito un sistema basato sul reclutamento di donne disponibili a partecipare alle serate, tra cui escort professioniste. Le prestazioni, anche di natura sessuale, sarebbero state offerte a una clientela con elevata disponibilità economica, disposta a spendere cifre molto alte. Tra i clienti figurerebbero imprenditori e volti noti, oltre a un numero rilevante di calciatori di Serie A. Non solo residenti in Lombardia, ma anche giocatori di passaggio a Milano per partite e trasferte, che avrebbero usufruito dei servizi dopo gli incontri sportivi. Il sistema prevedeva pacchetti completi: accesso agli eventi nei locali della movida, compagnia femminile e soggiorni in hotel di lusso. Il costo per queste esperienze poteva raggiungere diverse migliaia di euro per una sola serata. Su disposizione della giudice per le indagini preliminari Chiara Valori è stato inoltre eseguito un sequestro preventivo di beni per oltre 1,2 milioni di euro, cifra ritenuta collegata ai profitti dell’attività illecita. Nell’ordinanza comparirebbero solo alcuni dei nomi dei clienti coinvolti.

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