Giuliano Chiaro muore durante una visita a domicilio a Mirano, medico colto da malore improvviso

Giuliano Chiaro è morto improvvisamente mentre visitava una paziente a Mirano dopo una chiamata urgente. Il medico, 71 anni, era appena rientrato da un viaggio e aveva trascorso la giornata con amici prima del malore fatale.

Il dottor Giuliano Chiaro, medico di base conosciuto a Zianigo di Mirano, è deceduto domenica 19 aprile mentre stava visitando una paziente nella sua abitazione. Aveva 71 anni e, nonostante fosse andato in pensione pochi mesi prima, continuava a seguire alcune persone che da anni si affidavano a lui.

La giornata era iniziata senza segnali preoccupanti. Tornato da poco da un breve viaggio in Marocco con la moglie Vilma Ropele, aveva pranzato con alcuni amici. Nel pomeriggio la telefonata di una paziente storica lo ha spinto a uscire di casa per una visita a domicilio. Poco dopo aver terminato il controllo, il malore improvviso. I soccorsi del 118 sono arrivati rapidamente, ma ogni tentativo si è rivelato inutile.

La notizia ha colpito profondamente familiari e conoscenti. «Non aveva problemi di salute, era sereno», racconta la figlia Silvia, neuropsichiatra infantile a Firenze. Chi lo frequentava lo descrive come una persona attiva e soddisfatta, legata al proprio lavoro anche dopo la pensione.

La sua carriera era iniziata circa quarant’anni fa nello studio del dottor Alberto Fraccalanza. Nel tempo aveva lavorato in diversi ambulatori tra via Scortegara e via Varotara, fino a stabilirsi nello studio situato nel palazzo della farmacia. Specializzato in Neurologia, era apprezzato per l’attenzione ai pazienti e per la capacità di arrivare rapidamente alla diagnosi.

Sui social in molti lo ricordano come un medico disponibile e attento, sempre pronto ad ascoltare. C’è chi racconta di aver ricevuto da lui cure decisive e chi ne sottolinea la generosità, anche nei piccoli gesti quotidiani. Era noto anche per il suo carattere ironico e per uno stile di lavoro personale, tra appunti sparsi e una gestione poco ordinata della scrivania, ma efficace.

Orgoglioso del percorso professionale della figlia, negli ultimi anni si dedicava molto anche ai nipoti Gregorio e Ludovico. I funerali si terranno giovedì 23 aprile alle 9.30 nel Duomo di San Michele Arcangelo a Mirano.