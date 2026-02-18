Giuliana Zanussi muore a 60 anni, malore improvviso durante la convalescenza dall'influenza

Giuliana Zanussi muore a Conegliano per un malore improvviso mentre si stava riprendendo dall’influenza, colpita in casa dopo alcuni giorni di convalescenza. Aveva 60 anni e negli ultimi tempi si era riavvicinata alla famiglia.

Una morte improvvisa ha colpito Conegliano, dove Giuliana Zanussi si è spenta a 60 anni nella sua abitazione. Il malore è arrivato mentre si stava riprendendo da un’influenza, lasciando senza parole familiari e conoscenti.

Accanto al dolore della perdita, la famiglia si stringe attorno alla madre Rina, profondamente provata. «In questo momento dobbiamo pensare a lei», racconta la sorella Linda, ancora scossa. «Giuliana era una donna straordinaria e la sua scomparsa ci ha travolti».

Oltre alla madre e alla sorella, restano il cognato Stefano, parenti e amici che negli anni hanno condiviso con lei esperienze e affetti. Fin da giovane, Giuliana si era distinta per il suo carattere deciso e creativo, mantenendo sempre uno spirito aperto e curioso.

Nel lavoro aveva contribuito alla crescita dell’azienda “Nuova Trasmissione”, fondata in famiglia, prima di intraprendere nuove esperienze all’estero. La sua attività l’aveva portata fino in Cina e in Arabia Saudita, dove aveva messo a frutto competenze e intraprendenza.

Negli ultimi anni aveva scelto di tornare in Italia per stare vicino ai suoi cari, soprattutto alla madre. A Conegliano si era dedicata anche ad attività sociali, collaborando con La Nostra Famiglia e accompagnando bambini e ragazzi nei loro percorsi educativi.

Il ricordo che resta è quello di una donna solare, generosa e molto legata agli affetti, agli animali e ai viaggi. L’ultimo saluto sarà dato domani alle 16 nella chiesa della Beata Vergine di Fatima a Parè, prima della cremazione.