Roma Summer Fest 2026, oltre 70 concerti tra giugno e settembre con star italiane e internazionali

Roma Summer Fest 2026 parte con Serena Brancale il 13 giugno e si sviluppa per tre mesi grazie a oltre 70 concerti. Il programma riunisce artisti italiani e internazionali, attirando pubblico giovane e spettatori stranieri.

Roma si prepara a ospitare una lunga stagione di musica dal vivo con il Roma Summer Fest 2026, in programma dal 13 giugno al 13 settembre. La rassegna, organizzata dalla Fondazione Musica per Roma, porterà oltre settanta appuntamenti tra la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, la Sala Santa Cecilia e la Casa del Jazz. Il progetto punta a coinvolgere pubblici diversi, con una presenza significativa di giovani sotto i 30 anni e una quota crescente di spettatori stranieri.

Ad aprire il festival sarà Serena Brancale il 13 giugno. La cantante pugliese porterà sul palco un concerto ispirato a sonorità internazionali, mescolando influenze gipsy e andaluse. Il legame con l’Auditorium è profondo: qui ha mosso i primi passi e ha vissuto esperienze decisive per il suo percorso artistico. Il suo debutto inaugura un cartellone che alterna generi e generazioni.

Il 6 settembre sarà la volta de Il Tre, artista romano che torna a esibirsi nella sua città dopo essere cresciuto proprio tra gli spazi dell’Auditorium. Il suo spettacolo unirà rap, pop e momenti teatrali, con l’obiettivo di offrire un live dinamico e coinvolgente. Il giorno successivo, 7 settembre, salirà sul palco Levante, che proporrà una dimensione più diretta e fisica del concerto, puntando sul contatto ravvicinato con il pubblico.

Il calendario attraversa tutta l’estate con una proposta ampia. Tra i primi nomi spiccano Niccolò Fabi e uno spettacolo sinfonico dedicato ai Genesis. A fine giugno spazio al jazz con Stefano Bollani e Ben Harper. Luglio si apre con Danny Elfman e prosegue con artisti internazionali come John Legend, Anastacia, Europe, Village People e Marilyn Manson. Non mancano appuntamenti con il jazz mondiale, tra cui Pat Metheny, Diana Krall e Gregory Porter.

La musica italiana resta protagonista con Subsonica, Elio e le Storie Tese, Fiorella Mannoia e I Cani, affiancati da nomi della scena più recente come Bresh, Capo Plaza e Frah Quintale. Tra gli eventi più attesi figurano le quattro serate consecutive di Ludovico Einaudi a giugno e il concerto di Angelina Mango a fine luglio. Presente anche DJO, progetto musicale di Joe Keery.

La chiusura è affidata a Dissonanze – New Chapter, in programma il 12 e 13 settembre. L’evento dedicato alla musica elettronica riunirà artisti di rilievo internazionale come Björk in dj set, Peggy Gou e altri protagonisti della scena contemporanea, segnando il finale di una stagione che trasforma Roma in uno dei principali poli europei per la musica live.