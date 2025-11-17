Ostia – Paura in strada: 60enne tenta di darsi fuoco, salvata da un passante

Attimi di tensione a Ostia, dove una donna di 60 anni, di origine egiziana, si è cosparsa di alcol minacciando di darsi fuoco con un accendino mentre si trovava tra via Costanzo Casana e via Arduino Forgiarini.

L’episodio è avvenuto intorno alle 14.45, quando un passante, accortosi della scena, è riuscito a intervenire rapidamente e a strapparle l’accendino dalle mani, evitando conseguenze ben più gravi.

Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri e gli agenti del Distretto Lido, che hanno messo in sicurezza l’area e prestato i primi soccorsi.

La donna è stata successivamente trasportata in codice rosso psichiatrico all’ospedale G. B. Grassi di Ostia per le necessarie valutazioni e cure.