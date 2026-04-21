Meloni sulle fatture dopo il rogo di Crans Montana, richieste da oltre 70 mila euro alle famiglie

Giorgia Meloni interviene sul caso delle fatture ospedaliere in Svizzera dopo l’incendio di Capodanno a Crans Montana e parla di richieste economiche sproporzionate inviate alle famiglie dei ragazzi coinvolti

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta pubblicamente sulla vicenda delle fatture inviate da un ospedale svizzero ai familiari dei giovani coinvolti nell’incendio di Capodanno a Crans Montana, esprimendo forte sorpresa per le cifre richieste.

La premier ha riferito di importi molto elevati, parlando di richieste che arrivano a superare i 70 mila euro per poche ore di permanenza in ospedale. Una situazione che ha definito inaccettabile, sottolineando come simili richieste rappresentino un danno ulteriore per chi ha già subito le conseguenze della tragedia.

Meloni ha spiegato di aver contattato l’ambasciatore italiano per chiarire la situazione. Dalle autorità svizzere sarebbe arrivata la rassicurazione che si tratta di un errore e che le famiglie non dovranno sostenere alcun pagamento. Nonostante ciò, ha chiesto che venga mantenuta alta l’attenzione sul caso.

Il timore espresso riguarda la possibilità che costi sanitari così elevati possano essere attribuiti alle vittime o allo Stato italiano. Per questo il governo intende seguire da vicino l’evoluzione della vicenda, verificando ogni passaggio.

La presidente del Consiglio ha infine ribadito la vicinanza dell’esecutivo ai ragazzi coinvolti e ai loro familiari, assicurando che verranno portati avanti tutti gli accertamenti necessari per chiarire quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.