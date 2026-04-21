Lite nella notte e abbandono in autostrada, Simone De Fenza muore travolto da un tir sulla A21

Simone De Fenza muore travolto da un tir dopo una lite con un amico che lo lascia sull’autostrada A21 nella notte. Il 45enne di Asti camminava tra le corsie al buio quando è stato investito da un camion in transito.

La notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile si è conclusa in tragedia per Simone De Fenza, 45 anni, residente ad Asti. L’uomo è stato investito da un tir mentre si trovava a piedi sull’autostrada A21, in un tratto vicino alla barriera di Villanova.

Poco prima dell’incidente, De Fenza stava rientrando a casa insieme a un amico dopo aver trascorso la serata a giocare a biliardo. Durante il viaggio sarebbe scoppiata una lite violenta. Secondo il racconto del conducente, l’uomo lo avrebbe aggredito fisicamente, costringendolo a fermarsi.

L’automobilista ha riferito agli agenti della polizia stradale di Alessandria che De Fenza sarebbe sceso dall’auto e avrebbe iniziato a camminare lungo la carreggiata, subito dopo il casello. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti con l’ipotesi di omicidio colposo.

Intorno alle due di notte, il 45enne si trovava ancora sull’autostrada, tra la corsia di sorpasso e quella di marcia. Il conducente del camion ha raccontato di aver visto l’uomo all’ultimo momento, mentre attraversava la carreggiata, senza riuscire a evitarlo nonostante una sterzata improvvisa.

Anche il camionista è indagato per omicidio stradale. Gli accertamenti disposti dalla procura, coordinata dal pm Alessandro Giai, includono l’autopsia e gli esami tossicologici per chiarire le condizioni della vittima al momento dei fatti.

Chi conosceva De Fenza descrive un passato segnato da problemi personali e dall’uso di sostanze. In passato aveva gestito una tabaccheria in corso Torino ad Asti, poi aveva cambiato lavoro dopo un periodo trascorso in una comunità di recupero.