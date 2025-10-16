Ostia, muore il giovane accoltellato dopo una lite nella notte

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 20 anni ferito a coltellate nella tarda serata di ieri a Ostia, sul litorale romano. Il giovane era stato colpito alla coscia destra intorno alle 23, al culmine di una violenta lite scoppiata in via Forni, nella zona di Nuova Ostia.

Dopo l’aggressione, il ventenne era stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Grassi, dove era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate fino al decesso avvenuto nelle ore successive.

Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe scoppiata tra più persone, forse per motivi legati allo spaccio di droga. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare i responsabili e chiarire la dinamica esatta dell’episodio.

Sul posto, oltre ai soccorsi del 118, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ostia, che hanno delimitato l’area e avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e individuare gli autori dell’aggressione.