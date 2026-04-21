Un anno dalla morte di Papa Francesco, il ricordo di Leone e Meloni tra celebrazioni e messaggi

A un anno dalla morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile 2025, arrivano messaggi e celebrazioni per ricordarlo. Il Papa scomparve nel Lunedì dell’Angelo, lasciando un segno profondo nella Chiesa e nella società.

Ricorre oggi il primo anniversario della scomparsa di Papa Francesco, morto il 21 aprile 2025 nel giorno del Lunedì dell’Angelo. In Vaticano e in diversi Paesi si moltiplicano le iniziative per ricordare il Pontefice argentino, figura che ha inciso sulla vita della Chiesa e sul dibattito pubblico internazionale.

In partenza per un viaggio in Guinea Equatoriale, Papa Leone ha affidato ai social un pensiero dedicato al suo predecessore. Ha richiamato le parole e i gesti di Francesco, invitando a proseguire nel solco tracciato, tra annuncio del Vangelo, attenzione alla misericordia e impegno per la fratellanza tra i popoli.

Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricordato il Pontefice, sottolineando come il suo insegnamento abbia insistito sulla pace, sulla tutela dei più fragili e sul senso di responsabilità collettiva. Ha ricordato il linguaggio diretto con cui Francesco riusciva a parlare a tutti, credenti e non, e ha citato la sua presenza al G7 ospitato dall’Italia come un momento significativo.

Le commemorazioni si sono svolte anche a Casa Santa Marta, residenza scelta da Francesco durante il pontificato. Qui è stata celebrata una messa in suo ricordo, presieduta dal nunzio apostolico monsignor Luigi Travaglino. Nell’omelia, preparata dal cardinale Acerbi, è stato ribadito il legame ancora vivo con il Papa scomparso e il ricordo della sua vicinanza quotidiana.

Il testo dell’omelia ha richiamato anche gli ultimi anni del pontificato, segnati da difficoltà fisiche affrontate senza rinunciare alla missione. È stato ricordato il suo impegno fino alla fine, con viaggi e iniziative portati avanti con determinazione, mantenendo vivo il contatto con le comunità di tutto il mondo.