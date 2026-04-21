Papa Francesco, la foto inedita nell'ufficio privato a un anno dalla morte

Home / Social News / Papa Francesco, la foto inedita nell'ufficio privato a un anno dalla morte

Papa Francesco è morto il 21 aprile 2025 per cause naturali e un anno dopo una foto inedita lo mostra al lavoro nel suo ufficio mentre rispondeva a migliaia di email e contattava Gaza ogni giorno.

Papa Francesco, la foto inedita nell'ufficio privato a un anno dalla morte

Il 21 aprile 2025, alle 7.35 del mattino, si spegneva Papa Francesco all’età di 88 anni. A dodici mesi di distanza, il ricordo resta vivo a Roma e nel resto del mondo, dove sono state organizzate celebrazioni religiose e iniziative commemorative. Nella Basilica di Santa Maria Maggiore è stata anche scoperta una lapide in sua memoria. Tra i numerosi messaggi apparsi sui social, ha attirato attenzione quello pubblicato da Juan Carlos Molina, ex sacerdote e oggi parlamentare argentino. Nel post è comparsa una foto inedita che ritrae Jorge Mario Bergoglio seduto alla scrivania, intento a scrivere. Lo scatto, racconta Molina, è stato realizzato senza interrompere il lavoro del Pontefice. «Si accorse della foto mentre continuava a scrivere», ha spiegato, descrivendo una scena quotidiana che restituisce un’immagine concreta della sua routine. Secondo il racconto, proprio da quel telefono presente sulla scrivania il Papa manteneva un contatto costante con Gaza, chiamando ogni pomeriggio. Nello stesso luogo gestiva anche una mole impressionante di corrispondenza, rispondendo personalmente a migliaia di email ricevute ogni giorno. Quella scrivania, piena di documenti e appunti, era anche il punto da cui nascevano omelie, lettere ed encicliche. Un ambiente semplice, descritto come piccolo e privo di elementi superflui, ma che per Molina racchiudeva la dimensione di un uomo capace di un impegno quotidiano costante. Il ricordo condiviso si chiude con parole cariche di affetto, segno di un legame personale e di una memoria che continua a riaffiorare attraverso immagini e testimonianze dirette.

Me di cuenta que me sacaste la foto, me dijo, mientras seguía escribiendo.



Desde ese teléfono se comunicaba con Gaza todas las tardes.

Desde ahí respondía los miles de mail que le llegaban por día.

Ahí, en ese escritorio lleno de papeles, escribía sus sermones, sus encíclicas y… pic.twitter.com/CgMNnESCVm — Juan Carlos Molina (@juanKa_molina) April 21, 2026

Notizie correlate

Un anno dalla morte di Papa Francesco, il ricordo di Leone e Meloni tra celebrazioni e messaggi A un anno dalla morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile 2025, arrivano messaggi e celebrazioni per ricordarlo.

Papa Francesco, la morte legata a infezione respiratoria e ictus: parla Bassetti