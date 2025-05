Papa Leone XIV: appello per Gaza e ricordo commosso di Papa Francesco

Home / Social News / Papa Leone XIV: appello per Gaza e ricordo commosso di Papa Francesco

Papa Leone XIV rinnova l’appello per Gaza, sottolineando l’emergenza umanitaria e chiedendo l’immediato accesso agli aiuti. Ricorda con commozione Papa Francesco, evidenziando la gravità della situazione e l’urgenza di azioni concrete per soccorrere la popolazione civile in difficoltà.

Papa Leone XIV ha rinnovato il suo accorato appello per la pace nella Striscia di Gaza, denunciando la gravità della situazione umanitaria e chiedendo l’ingresso immediato di aiuti per la popolazione civile. “È sempre più preoccupante e dolorosa la situazione nella Striscia di Gaza – ha dichiarato al termine dell’udienza generale – rinnovo il mio appello a consentire l'ingresso di dignitosi aiuti umanitari e a porre fine alle ostilità, il cui prezzo straziante è pagato dai bambini, dagli anziani, dalle persone malate”. Prima udienza per Leone XIV: folla in piazza e messaggio di speranza Un bagno di folla ha accolto Leone XIV in piazza San Pietro per la sua prima udienza generale da Pontefice. A bordo della papamobile, ha salutato migliaia di fedeli prima di iniziare il suo discorso, che ha coinciso con il trigesimo della morte di Papa Francesco. “Non possiamo concludere questo nostro incontro senza ricordare con tanta gratitudine l’amato Papa Francesco, che proprio un mese fa è tornato alla casa del Padre”, ha detto visibilmente commosso. Nel suo intervento, Leone XIV ha dato il via alla ripresa delle catechesi giubilari sul tema “Gesù Cristo Nostra Speranza”, proseguendo il percorso iniziato da Bergoglio. Ha voluto soffermarsi sulla parabola del seminatore, definendola una chiave per comprendere tutte le altre: “Ogni parabola racconta una storia tratta dalla vita quotidiana, ma ci rimanda a un significato più profondo. Il termine parabola – ha spiegato – viene dal verbo greco ‘paraballein’, che vuol dire gettare innanzi. Ci provoca e ci invita a interrogarci”. Il Pontefice ha invitato i presenti a riflettere: “Davanti alla storia raccontata, chiediamoci: dove siamo noi? Cosa dice questa immagine alla nostra vita?”. Il suo discorso ha toccato anche il tema dell’annuncio del Vangelo oggi, prendendo esempio dallo stile comunicativo di Gesù. Salutando i pellegrini di lingua portoghese, Leone XIV ha poi richiamato il mese mariano e le apparizioni di Fatima, ribadendo l'invito della Vergine Maria: “Pregate il Rosario ogni giorno per la pace”. Ha infine esortato a non chiudersi al dono di Dio e a “disarmare il cuore” per costruire un futuro di speranza.

Altri aggiornamenti su Papa

Incontro tra Usa e Vaticano: Vance ricevuto da Papa Leone XIV, si rafforzano i rapporti diplomatici

J.D. Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, ha incontrato questa mattina Papa Leone XIV in Vaticano, in un’udienza privata conclusasi alle 8:40.

Papa Leone XIV inaugura il pontificato: unità, carità e giustizia sociale al centro del nuovo cammino

Papa Leone XIV ha avviato ufficialmente il suo ministero petrino in una Piazza San Pietro gremita da oltre 200.

Porta a Porta su Rai 1: lo speciale sul nuovo Papa Leone XIV, primo pontefice americano

Questa sera, domenica 18 maggio, alle 21:30 su Rai 1 andrà in onda lo Speciale Porta a Porta - Comincia il cammino di Papa Leone, condotto da Bruno Vespa e realizzato in collaborazione con il Tg1.