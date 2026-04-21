Elettra Lamborghini a Belve tra confessioni intime e ironia sul suo rapporto con amore e corpo

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Elettra Lamborghini racconta a Belve il suo rapporto con il corpo e l’amore, spiegando di sentirsi legata solo al marito e di non provare attrazione per altri uomini, tra confessioni intime e battute senza filtri.

Elettra Lamborghini a Belve tra confessioni intime e ironia sul suo rapporto con amore e corpo

Elettra Lamborghini è tra gli ospiti della nuova puntata di Belve, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani, in onda martedì 21 aprile in prima serata. La cantante torna nello studio dopo lo stop del 2022, quando l’intervista non fu trasmessa per questioni legate alle liberatorie. Nel faccia a faccia con Fagnani, Lamborghini si lascia andare a dichiarazioni personali, alternando ironia e riflessioni sulla propria vita privata. Alla domanda sul suo orientamento, già affrontato in passato, chiarisce il momento attuale: oggi si definisce “maritosessuale”, spiegando che la presenza del marito ha cambiato il suo modo di vedere le relazioni. Racconta anche un episodio recente vissuto a Miami, dove, nonostante l’attenzione di uomini molto attraenti, dice di non aver provato alcun interesse. «Non è quel tipo di attrazione che mi colpisce», spiega, sottolineando come il suo coinvolgimento emotivo segua logiche diverse rispetto all’aspetto fisico. Durante l’intervista emerge anche il lato più irriverente della cantante. Alla richiesta di indicare un difetto personale, risponde con una battuta provocatoria, parlando senza filtri del suo rapporto con il corpo e definendolo più fonte di fastidi che di soddisfazioni, suscitando la reazione divertita della conduttrice. Spazio anche a un momento più leggero quando Fagnani le chiede di spiegare il significato dell’acronimo LGBTQ+. Lamborghini prova a ricostruirlo, ma si confonde tra le varie lettere, trasformando la risposta in uno sketch spontaneo che accende lo studio tra risate e ironia. La puntata vede inoltre la presenza di altri ospiti, tra cui Brigitte Nielsen e Shiva, in un appuntamento che conferma il tono diretto e senza filtri del programma.

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