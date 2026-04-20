Belve torna su Rai 2 il 21 aprile con Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva

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Francesca Fagnani torna con Belve il 21 aprile su Rai 2 con Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva tra gli ospiti. Interviste dirette e senza filtri, insieme ai nuovi provini con persone comuni.

Belve torna su Rai 2 il 21 aprile con Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva

Nuova puntata di Belve in arrivo martedì 21 aprile in prima serata su Rai 2, disponibile anche su Raiplay e Disney+. Alla conduzione Francesca Fagnani, pronta a mettere sotto pressione tre ospiti molto diversi tra loro: Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva. Il programma mantiene il suo stile riconoscibile, fatto di interviste serrate e domande dirette. Francesca Fagnani incalza i suoi interlocutori senza filtri, portandoli a raccontarsi in modo schietto, tra momenti personali e passaggi più provocatori. Accanto ai volti noti, prosegue anche lo spazio dedicato ai provini di Belve, introdotto in questa stagione. Persone comuni si siedono sullo sgabello per affrontare l’intervista, replicando il format già visto con i protagonisti dello spettacolo. In chiusura resta uno dei segmenti più seguiti dal pubblico: la raccolta dei fuori onda degli ospiti. Un montaggio di momenti spontanei e reazioni a caldo che completa la puntata e offre uno sguardo diverso sulle interviste appena andate in onda.

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