Malgioglio a Belve: Confessioni intime, ironia e ricordi che emozionano

Cristiano Malgioglio torna protagonista a Belve, ospite dell’intervista di Francesca Fagnani in onda martedì 18 novembre in prima serata su Rai2. Un faccia a faccia ricco di momenti divertenti e passaggi più intimi, in cui l’artista ripercorre ricordi personali, manie da diva e aneddoti sorprendenti.

L’autore racconta il dolore per la perdita della madre, rivelando di aver attraversato un periodo lungo e difficile: “Per cinque anni non sono più riuscito a scrivere, mi sono ammalato da solo. Quando è morta, le ho lasciato sul cuore una lettera in cui ho scritto tutto quello che non aveva mai saputo di me”. Alla domanda della Fagnani sul motivo di quel silenzio, Malgioglio risponde con naturalezza: “Non c’era bisogno di spiegare a mia madre che natura fosse la mia”.

Nella conversazione emerge anche la scoperta del suo orientamento, che lui stesso racconta con autoironia: “Da ragazzo avevo i poster di Marlon Brando e Montgomery Clift. Mio padre chiedeva perché e mia madre diceva: vedrai che cambierà. Invece sono peggiorato”, scherza sorridendo.

Non mancano i momenti più leggeri, a partire dai celebri “vezzi da star” del cantante: “Quando entro nei negozi chiedo sempre un po’ di sconto” racconta, aggiungendo poi la sua passione per i frutti rossi, in particolare per i pomodori al mercato.

A far sorridere il pubblico è anche la rivelazione dei suoi tatuaggi dedicati a Jennifer Lopez. Malgioglio ammette di averne tre: “Sulla schiena, sulla gamba e uno sulla natica”. Quando Fagnani chiede cosa sia tatuato proprio lì, la risposta arriva secca: “La bocca di J.Lo. Se vuoi te la faccio vedere”. La giornalista declina con ironia, ma lui rincara: “Poi ne ho un altro, ma quello non te lo farò vedere mai”. Alla domanda se si trovi nelle parti intime, conferma: “Sì. L’uccello del paradiso proprio là!”.

Spazio anche a una frecciatina verso Giusy Ferreri, con cui in passato aveva avuto battibecchi pubblici: “Mi sarebbe piaciuto scrivere per lei ma non mi ha mai chiamato. Ora non me ne frega più niente”.

Nella terza puntata di Belve saranno presenti anche Eva Herzigova, Genny Urtis e BigMama. Previsto inoltre il ritorno in studio di Maria De Filippi con una sorpresa speciale.