Omicidio Vincenzo Iannitti, confessa un 19enne: accoltellato e gettato dal terrazzo

Vincenzo Iannitti è stato ucciso da un amico 19enne che ha confessato dopo settimane di indagini. Il giovane ha spiegato di averlo accoltellato e gettato dal terrazzo, nascondendo poi il corpo in un edificio vicino in ristrutturazione.

La scomparsa di Vincenzo Iannitti, ventenne di San Castrese, si è conclusa con una confessione. I carabinieri hanno fermato un ragazzo di 19 anni, amico della vittima, al termine di un lungo interrogatorio disposto dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Il giovane ha ammesso di aver ucciso Iannitti all’interno della propria abitazione.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’aggressione sarebbe avvenuta il 18 marzo. Il diciannovenne avrebbe colpito la vittima con due fendenti, rivelatisi fatali. Subito dopo avrebbe tentato di eliminare il corpo lanciandolo dal terrazzo, facendolo precipitare nel cavedio dell’edificio accanto, un immobile in fase di ristrutturazione.

Per evitare che il cadavere venisse scoperto, il giovane avrebbe utilizzato una coperta e materiali di scarto presenti sul posto per coprirlo. Il corpo è rimasto nascosto per oltre un mese, fino al ritrovamento che ha permesso di indirizzare le indagini verso il sospettato.

I militari hanno recuperato anche il coltello ritenuto compatibile con l’omicidio, una lama lunga circa otto centimetri che il diciannovenne avrebbe cercato di far sparire. Nonostante la confessione e il sequestro dell’arma, resta ancora senza risposta il movente del delitto.

Gli inquirenti stanno esaminando i rapporti tra i due ragazzi, analizzando telefoni e contatti per capire se alla base ci sia stata una lite improvvisa o tensioni pregresse. Nel frattempo il giovane è stato trasferito in carcere, mentre la salma di Iannitti si trova presso l’istituto di medicina legale di Caserta.

L’autopsia, disposta dall’autorità giudiziaria, servirà a verificare la dinamica descritta dal reo confesso e a chiarire con precisione le cause della morte.