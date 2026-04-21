Vincenzo Iannitti trovato morto dopo un mese, corpo nascosto in una cantina a San Castrese

Vincenzo Iannitti è stato trovato morto dopo un mese dalla scomparsa avvenuta il 18 marzo durante una passeggiata. Il corpo del 20enne era nascosto in un locale sotterraneo vicino al centro del paese.

Il corpo di Vincenzo Iannitti, ventenne scomparso da San Castrese, frazione di Sessa Aurunca, è stato rinvenuto nella serata di lunedì al termine di ricerche durate settimane. Del ragazzo non si avevano più notizie dal 18 marzo, quando era uscito per una passeggiata nel pomeriggio.

Il cadavere è stato scoperto all’interno di un piccolo ambiente interrato, nei pressi di un edificio in ristrutturazione a poca distanza dalla piazza principale. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, era avvolto in una busta di plastica e coperto da pietre, un dettaglio che rafforza l’ipotesi di un omicidio.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, hanno già portato a un primo sviluppo. Un uomo è stato accompagnato in caserma e sottoposto a interrogatorio. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulla sua identità e stanno cercando di ricostruire il rapporto con la vittima. Nei giorni precedenti era stato ascoltato anche un amico del giovane.

I carabinieri del comando provinciale di Caserta e della compagnia di Sessa Aurunca sono arrivati al ritrovamento dopo una serie di perquisizioni mirate. Sul posto sono intervenuti anche i Ris e il medico legale per i rilievi tecnici, effettuati con il supporto delle torri faro dei vigili del fuoco.

La salma è stata recuperata in tarda serata e trasferita all’istituto di medicina legale di Caserta. L’autopsia dovrà chiarire le cause della morte e stabilire con precisione quando il ragazzo è stato ucciso.