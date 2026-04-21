Musetti guarda a Roma e Madrid, obiettivo continuità e spinta dal pubblico

Lorenzo Musetti punta su Roma e vuole trasformare il sostegno del pubblico in energia positiva, non pressione. Dopo Barcellona, il tennista italiano arriva a Madrid con fiducia e un possibile esordio contro Hurkacz.

Lorenzo Musetti si presenta al Masters 1000 di Madrid dopo una settimana convincente a Barcellona, con l’intenzione di proseguire il momento favorevole. Il tennista azzurro, presente anche ai Laureus Awards nella capitale spagnola, ha raccontato di sentirsi in crescita e motivato a fare bene in uno dei tornei più impegnativi della stagione su terra.

Dopo aver beneficiato di un bye al primo turno, Musetti potrebbe esordire contro Hubert Hurkacz, avversario insidioso soprattutto sulle superfici rapide. Il carrarino sa che servirà subito un livello alto per restare in corsa, ma arriva all’appuntamento con fiducia nei propri mezzi e con una buona condizione.

Lo sguardo si sposta poi sugli Internazionali d’Italia, dove l’attesa per un successo azzurro è sempre forte. Musetti non si nasconde e indica Jannik Sinner come principale candidato alla vittoria, forte dei risultati ottenuti nelle ultime settimane. Tra i possibili protagonisti anche Carlos Alcaraz, le cui condizioni fisiche restano però da valutare dopo i recenti problemi al braccio.

Il rapporto con il pubblico italiano sarà uno degli aspetti chiave del torneo romano. Musetti vuole sfruttare il calore dei tifosi come un alleato, evitando che si trasformi in pressione. L’obiettivo è chiaro: giocare un tennis brillante, coinvolgere gli spettatori e trovare divertimento in campo, mantenendo equilibrio e concentrazione.

Tra i giovani italiani in crescita, Musetti ha speso parole positive anche per Flavio Cobolli, con cui condivide un’amicizia di lunga data. I progressi del romano non sorprendono il collega, che riconosce il lavoro svolto e intravede per lui un percorso in continua evoluzione nel circuito maggiore.