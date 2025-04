Musetti-Tsitsipas Madrid: orario, precedenti e dove seguirla in tv

Lorenzo Musetti scende in campo a Madrid per il terzo turno del Masters 1000. L'azzurro, numero 11 del mondo, affronta oggi, martedì 29 aprile, il greco Stefanos Tsitsipas, attualmente 18° nel ranking ATP. Musetti ha superato nel turno precedente l'argentino Tomas Etcheverry, mentre Tsitsipas ha eliminato il tedesco Jan-Lennard Struff. L'incontro è fissato per oggi alle ore 14. I precedenti sono sei, con cinque successi per il greco. L'azzurro si è imposto nell'ultimo confronto ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2024. L'ultima vittoria di Tsitsipas risale agli Internazionali di Roma 2023. Musetti-Tsitsipas sarà trasmessa in diretta tv su SkySport e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

