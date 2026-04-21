Torero Morante de la Puebla gravemente ferito a Siviglia, incornata di 10 centimetri perfora il retto

Morante de la Puebla è rimasto gravemente ferito a Siviglia dopo una violenta incornata durante una corrida, causata da un movimento improvviso del toro che lo ha colpito senza lasciargli scampo.

Momenti di paura alla Maestranza di Siviglia, dove nel pomeriggio di lunedì il noto torero Morante de la Puebla è stato colpito durante una corrida. L’incidente è avvenuto mentre affrontava il quarto toro in programma, che lo ha raggiunto con un movimento rapido e imprevedibile.

L’animale ha sferrato una violenta incornata al gluteo sinistro, provocando una ferita profonda circa dieci centimetri. Il colpo ha causato anche la perforazione del retto, una lesione che ha richiesto immediato intervento medico.

Il torero è crollato a terra davanti agli spettatori, che hanno assistito in silenzio alla scena temendo conseguenze ancora più gravi. I soccorsi sono intervenuti rapidamente per trasportarlo fuori dall’arena e trasferirlo in ospedale.

Una volta ricoverato, Morante de la Puebla è stato sottoposto a un’operazione d’urgenza. Attualmente resta in condizioni serie ma stabili, sotto osservazione dei medici che monitorano l’evoluzione del quadro clinico.