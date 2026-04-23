Morante de la Puebla ferito gravemente a Siviglia, intervento urgente dopo l'incornata

Morante de la Puebla è stato incornato a Siviglia durante una corrida, riportando una grave ferita al retto. Il torero è stato operato per ore e resta ricoverato con forti dolori, senza riuscire a dormire o mangiare.

Grave incidente per Morante de la Puebla, colpito da un toro durante una corrida alla Maestranza di Siviglia lunedì 20 aprile 2026. Il torero, 46 anni, è stato centrato con una violenta incornata che ha provocato una profonda lesione nella zona del gluteo, con una ferita penetrante di circa dieci centimetri.

Trasportato d’urgenza in ospedale, è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico per ricostruire la parete del retto danneggiata. Le sue condizioni restano serie e il recupero si preannuncia complesso, con dolori intensi che non gli permettono di riposare né di alimentarsi regolarmente.

Dal letto dell’ospedale, il torero ha raccontato di aver provato un dolore fortissimo subito dopo l’impatto. Ha spiegato di essersi tranquillizzato solo in parte quando i medici hanno escluso un’emorragia significativa, ma la sofferenza è rimasta costante, descrivendo l’episodio come la cornata più dolorosa della sua carriera.

L’incidente è avvenuto nel corso della sua esibizione, dopo aver già affrontato tre tori. Durante il confronto con il quarto animale, quest’ultimo ha improvvisamente cambiato traiettoria, cogliendolo di sorpresa. Nel tentativo di allontanarsi, il torero ha perso la muleta e si è girato, rimanendo esposto all’attacco.

La scena ha gelato il pubblico presente nell’arena: Morante de la Puebla è stato sbalzato a terra, mentre sugli spalti è calato il silenzio per la gravità della situazione. I soccorsi sono intervenuti immediatamente per trasferirlo in ospedale.