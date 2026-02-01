Milano, ruba l'arma a un vigilante e spara contro la polizia: uomo gravemente ferito

Un uomo è stato ferito gravemente dalla polizia dopo aver rubato l’arma a un vigilante e aver sparato contro le volanti. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio a Milano, con il ferito ora ricoverato in condizioni critiche.

Un uomo è ricoverato in pericolo di vita dopo una sparatoria con la polizia avvenuta a Milano nel pomeriggio di domenica 1° febbraio 2026, poco dopo le 15. Aveva sottratto una pistola a una guardia giurata e aveva aperto il fuoco contro le pattuglie intervenute per fermarlo.

Tutto è iniziato in via Caviglia, dove l’uomo, descritto come probabilmente di origine asiatica, ha disarmato il vigilante ed è fuggito. Le volanti, allertate immediatamente, lo hanno intercettato a breve distanza. A quel punto ha iniziato a sparare, colpendo anche una delle auto blindate della polizia.

Leggi anche Milano Corteo pro Palestina: scontri con la polizia, vandalismi e scritte contro Meloni Spara a Giorgia

Nessun agente è rimasto ferito. I poliziotti hanno risposto ai colpi, centrando l’uomo e causandogli ferite gravi. Trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, è stato ricoverato in codice rosso. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica completa dei fatti.