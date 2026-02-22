Riccardo Merkuri morto dopo l'aggressione alla madre, trovato il corpo in mare a Civitanova Marche

Riccardo Merkuri è stato trovato morto in mare dopo aver aggredito la madre durante una lite in famiglia. Il giovane, 20 anni, si era allontanato in auto fino al porto di Civitanova Marche, dove si è gettato in acqua.

È stato individuato nelle acque del porto di Civitanova Marche il corpo di Riccardo Merkuri, il ragazzo di 20 anni scomparso dopo una violenta lite in casa. Le immagini delle telecamere hanno chiarito gli ultimi momenti: il giovane ha raggiunto la banchina e si è lanciato in mare, senza più riemergere.

Tutto è iniziato venerdì sera a Pollenza, nel Maceratese, durante una cena in famiglia per il suo compleanno. Per ragioni ancora da accertare, la discussione con la madre è degenerata. Il ragazzo l’ha colpita con pugni al volto, lasciandola a terra priva di sensi.

Leggi anche: Civitanova Marche, trovato il corpo del ventenne dopo l'aggressione alla madre Il ventenne si è tolto la vita dopo aver aggredito la madre a Pollenza, il corpo è stato recuperato nel porto di Civitanova Marche.

La donna, 53 anni, è stata trovata dal marito e trasportata d’urgenza all’ospedale di Macerata. I medici l’hanno ricoverata in terapia intensiva, mantenendola sedata. Le sue condizioni sono serie, ma non risulta in pericolo di vita.

Dopo l’aggressione, il giovane si è allontanato in auto. Il veicolo è stato poi rinvenuto nei pressi del porto, lasciato aperto. Da quel momento sono scattate le ricerche coordinate dalle forze dell’ordine.

Carabinieri, polizia e vigili del fuoco hanno lavorato per ore, con sommozzatori e droni impegnati nel controllo dell’area. Anche la Capitaneria di porto ha partecipato alle operazioni con mezzi navali.

Il corpo è stato recuperato nello specchio d’acqua vicino a un motopontone. Il medico legale Antonio Tombolini ha seguito le operazioni e disporrà gli accertamenti necessari prima della restituzione della salma alla famiglia.