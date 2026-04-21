Scuola, calendario 2026 2027: tutte le date di rientro e la novità del 4 ottobre festivo

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Il calendario scolastico 2026-2027 prende forma con il rientro degli studenti tra il 7 e il 17 settembre e una nuova festività nazionale il 4 ottobre, giorno di San Francesco, che nel 2026 cadrà però di domenica.

Scuola, calendario 2026 2027: tutte le date di rientro e la novità del 4 ottobre festivo

Le Regioni iniziano a definire il calendario del prossimo anno scolastico 2026-2027, fissando le date di inizio delle lezioni e i periodi di pausa. Nonostante l’autonomia degli istituti, che consente eventuali adattamenti locali, la pianificazione regionale offre un quadro chiaro delle tempistiche per studenti e famiglie. Ad aprire per primi le aule saranno gli studenti della Provincia autonoma di Bolzano, attesi in classe già il 7 settembre. Subito dopo, il 10 settembre, toccherà agli alunni di Valle d’Aosta, Veneto e Provincia autonoma di Trento. La Lombardia ha scelto invece il 12 settembre, mentre Friuli-Venezia Giulia e Umbria inizieranno il 14. Nel resto d’Italia il rientro è previsto a metà mese. Regioni come Lazio, Sicilia, Toscana ed Emilia-Romagna stanno orientando l’avvio delle lezioni intorno alla metà di settembre, mentre in Puglia gli studenti potranno restare a casa fino al 17 settembre. Alcuni territori devono ancora completare la definizione ufficiale del calendario. Tra le novità del prossimo anno scolastico compare il 4 ottobre, giornata dedicata a San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, che entra tra le festività nazionali. Nel 2026, tuttavia, la ricorrenza cadrà di domenica, così come Ognissanti e il 25 aprile, senza incidere sui giorni di lezione.

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