Iscrizioni scuola 2026/2027: calendario, procedura online e consigli utili

Le iscrizioni scolastiche 2026/2027 entrano nel vivo: date ufficiali, modalità digitali e passaggi da seguire per completare correttamente la domanda per primaria, medie e superiori.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito tempi e regole per l’iscrizione alle prime classi del prossimo anno scolastico. Le famiglie potranno registrare gli studenti alla primaria, alla secondaria di primo grado e alla secondaria di secondo grado seguendo una procedura digitale standardizzata.

Il periodo utile va dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. La piattaforma resta accessibile senza interruzioni, anche nei fine settimana. Non è previsto alcun ordine di priorità legato all’orario di invio e la compilazione può essere salvata e ripresa in più momenti.

Finché la domanda non viene inoltrata, rimane modificabile. Se una o più sezioni risultano incomplete, lo stato resta “in lavorazione”. Dopo l’invio, invece, eventuali correzioni potranno essere richieste esclusivamente alla scuola destinataria.

La modalità telematica riguarda il primo e il secondo ciclo di istruzione, i percorsi di istruzione e formazione professionale e le scuole paritarie che hanno aderito al sistema digitale. Rimane cartacea l’iscrizione per l’infanzia, per alcune autonomie territoriali e per specifici percorsi tecnici e per l’istruzione degli adulti.

L’accesso alla piattaforma Unica avviene tramite identità digitale: Spid, Cie, Cns o sistemi europei di riconoscimento elettronico. Una volta entrati, ogni genitore può visualizzare il profilo dei figli e accedere alla sezione dedicata alla domanda di iscrizione.

La procedura si articola in quattro fasi: inserimento dei dati dello studente, informazioni sulla famiglia, scelta della scuola e conferma finale. Prima dell’invio è disponibile un riepilogo per controllare ogni voce e ridurre il rischio di errori.

Dopo la trasmissione, la domanda viene presa in carico dalla scuola indicata come prima opzione. Al termine delle iscrizioni l’istituto comunica l’accettazione oppure, in mancanza di posti, trasferisce automaticamente la richiesta alla seconda o terza scelta.

Lo stato della pratica può essere seguito online: inoltrata, accettata, smistata ad altra scuola o restituita alla famiglia per integrazioni. Ogni variazione viene notificata nell’area personale.

Per completare correttamente la domanda serve il codice meccanografico della scuola, composto da dieci caratteri. Chi non lo conosce può individuarlo tramite la ricerca geografica. È consigliabile indicare sempre più opzioni per evitare ritardi nell’assegnazione.

La piattaforma offre anche strumenti di orientamento, con dati su percorsi di studio e opportunità future. Accanto a questi servizi ufficiali, esistono portali comparativi che analizzano i risultati universitari e lavorativi degli ex studenti.

La scelta della primaria può essere supportata dal confronto con altri genitori, dalla visita agli open day e dall’osservazione degli spazi e dell’organizzazione didattica. Elementi come attività all’aperto e qualità delle connessioni digitali incidono sempre più sul progetto educativo.

Per la secondaria di primo grado risultano utili informazioni su dirigente, corpo docente, regolamenti interni e clima scolastico, spesso valutabile anche attraverso il passaparola tra gli studenti.

Nella decisione sulla scuola superiore pesano l’orario delle materie, le testimonianze di chi già frequenta l’istituto e le prospettive offerte dal territorio, aspetti che aiutano a collegare il percorso di studio alle possibilità future.