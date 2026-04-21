Roma festeggia 2779 anni tra concerti, visite e rievocazioni storiche nel cuore della città

Roma celebra i suoi 2779 anni ricordando la fondazione attribuita a Romolo sul Palatino il 21 aprile 753 a.C. Eventi gratuiti animano la città tra musica, visite guidate e rievocazioni storiche in diversi luoghi simbolo.

Il 21 aprile segna l’anniversario della nascita di Roma, che secondo la tradizione fu fondata nel 753 a.C. da Romolo. La ricorrenza, conosciuta come Natale di Roma, viene celebrata con un calendario fitto di iniziative culturali gratuite promosse da Roma Capitale per ripercorrere la storia millenaria dell’Urbe.

Nel pomeriggio la musica invade il centro storico con esibizioni simultanee a partire dalle 17.30. Le bande delle forze armate si esibiscono in alcune delle piazze più rappresentative: dal Campidoglio alla Scalinata di Trinità dei Monti, da piazza San Silvestro a piazza Pia, passando per San Lorenzo in Lucina, piazza di Pietra e piazza Sant’Ignazio.

Il Campidoglio ospita anche visite straordinarie a Palazzo Senatorio, con accesso gratuito all’Aula Giulio Cesare in diversi turni nel pomeriggio. I gruppi, accompagnati da guide, approfondiscono la storia della sede del Comune di Roma e il ruolo dell’aula assembleare, con ingresso su prenotazione.

Fin dalla mattina, il programma prevede itinerari e visite guidate. Tra le proposte, un percorso nel quartiere Quadraro dedicato alla street art del progetto M.U.Ro, che intreccia arte contemporanea e memoria del rastrellamento del 1944. In parallelo, ai Mercati di Traiano viene proposta una visita alla mostra su Constantin Brâncusi, mentre al Museo Pietro Canonica si esplora il rapporto tra lo scultore e il mondo orientale.

Nel pomeriggio si susseguono altri appuntamenti nei musei cittadini. Al Museo Barracco si approfondisce la civiltà romana attraverso le opere antiche, mentre alla Galleria d’Arte Moderna si ripercorre un secolo di collezioni. Al Museo di Roma in Trastevere, spazio alla fotografia con gli scatti notturni realizzati tra gli anni Settanta e Novanta da Hervé Gloaguen.

Le celebrazioni proseguono anche il giorno successivo con una visita a Palazzo Braschi dedicata alla vita quotidiana tra Seicento e Ottocento, raccontata attraverso disegni e incisioni. Le attività nei Musei Civici restano accessibili gratuitamente ai residenti di Roma e dell’area metropolitana.

Alle Terme di Diocleziano trovano spazio le rievocazioni storiche curate dal Gruppo Storico Romano. Tra queste, il Tracciato del Solco Primigenio ricorda il gesto simbolico attribuito a Romolo per definire i confini sacri della città, mentre i Palilia, antica festa pastorale dedicata alla divinità Pale, riportano in scena rituali e tradizioni legati alle origini di Roma.