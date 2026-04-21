Apple cambia guida, John Ternus nuovo Ceo dal primo settembre: Tim Cook resta presidente esecutivo

Tim Cook lascia la guida di Apple dal primo settembre e passa il testimone a John Ternus, dopo anni di crescita record. Il cambio segna una nuova fase per il gruppo, mentre Cook resterà con un ruolo operativo diverso.

Dal primo settembre John Ternus assumerà la guida di Apple come amministratore delegato, raccogliendo l’eredità di Tim Cook. La decisione arriva dopo anni di gestione che hanno portato l’azienda a risultati finanziari senza precedenti. Cook rimarrà a Cupertino con il ruolo di presidente esecutivo, mantenendo una presenza attiva nella società.

Nel comunicare il passaggio, Cook ha parlato di un incarico che ha segnato la sua vita professionale e ha indicato in Ternus il profilo più adatto per il futuro dell’azienda. L’attuale responsabile dell’ingegneria hardware, cinquantenne, è considerato da tempo una figura centrale nello sviluppo dei prodotti Apple.

Ternus è entrato in Apple nel 2001 nel team di progettazione e ha scalato progressivamente i vertici fino a diventare vicepresidente nel 2013. Dal 2021 fa parte del gruppo dirigente. Negli anni ha seguito da vicino passaggi chiave, come la transizione dei Mac ai chip progettati internamente, rafforzando il controllo dell’azienda sulla propria tecnologia.

Cook e Ternus lavoreranno insieme nei prossimi mesi per gestire la transizione e garantire continuità operativa. Il passaggio era atteso da tempo negli ambienti finanziari, dove il nome di Ternus circolava come possibile successore.

Cook aveva preso il posto di Steve Jobs nel 2011. Sotto la sua guida, il valore di mercato di Apple è cresciuto da circa 350 miliardi a sfiorare i 4.000 miliardi di dollari. I ricavi sono aumentati in modo significativo e l’azienda ha ampliato il proprio raggio d’azione, puntando su servizi digitali e dispositivi come Apple Watch, AirPods e visori.

Il nuovo Ceo eredita un gruppo solido ma chiamato a confrontarsi con nuove sfide, in particolare sul fronte dell’intelligenza artificiale, dove la concorrenza accelera gli investimenti. Colossi come Amazon stanno aumentando le risorse destinate al settore, con piani miliardari anche nel lungo periodo.

All’interno e all’esterno dell’azienda, Ternus è conosciuto per l’attenzione ai dettagli e per la capacità di gestire una rete globale di fornitori. Il suo stile viene descritto come equilibrato, in linea con quello di Cook, ma resta da capire quale direzione imprimerà alla prossima fase di Apple.