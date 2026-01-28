Uomini e Donne, Gemma Galgani resta nel parterre e arriva un nuovo cavaliere: primo bacio tra Ciro e Alessia, spunta una segnalazione

Nuovi sviluppi a Uomini e Donne: Gemma resta nel parterre e accoglie un nuovo cavaliere, mentre Ciro si avvicina ad Alessia con il primo bacio. Intanto una segnalazione sull’ex della corteggiatrice rischia di cambiare gli equilibri.

La nuova registrazione di Uomini e Donne ha rimesso al centro dello studio Gemma Galgani. Dopo aver lasciato intendere un possibile addio nei giorni scorsi, la dama torinese ha scelto di non abbandonare il programma. A centro studio ha parlato a lungo del momento difficile attraversato e ha spiegato perché ha deciso di restare.

Per lei si apre subito una nuova conoscenza: è arrivato un cavaliere interessato a frequentarla, dettaglio che le ha restituito entusiasmo. Assenti in studio Mario e Arcangelo, entrambi fuori per impegni di lavoro. Va avanti invece il rapporto complicato tra Alessio Pili Stella e Rosanna, tra tentativi di riavvicinamento e dubbi mai del tutto superati.

Leggi anche Gemma Galgani e Maurizio: Nuovo Amore a Uomini e Donne?

È stato Alessio a fare un passo, chiedendo un’altra possibilità e affidando i suoi pensieri a una lettera. Rosanna ha risposto con un gesto simbolico, consegnandogli un lucchetto da appendere a Ponte Milvio. Un segnale di apertura, ma restano le incertezze legate al legame di amicizia tra lei e un suo ex, situazione che continua a pesare.

Sul fronte del Trono classico, l’attenzione si è spostata su Ciro Solimeno. Il tronista è uscito in esterna con Alessia Messina e tra i due è scattato il primo bacio dall’inizio del percorso. In studio Ciro ha ammesso di sentirsi molto attratto da lei, soprattutto dal punto di vista fisico, confermando le sensazioni positive già emerse negli incontri precedenti.

Diverso l’esito dell’incontro con Elisa. Ciro l’ha raggiunta in camerino per parlarle lontano dalle telecamere e le ha detto chiaramente di non provare un coinvolgimento tale da proseguire la conoscenza. Un confronto diretto, senza giri di parole, che ha chiuso di fatto il loro percorso insieme.

Proprio mentre il rapporto tra Ciro e Alessia sembra crescere, è arrivata una segnalazione destinata a far discutere. L’ex fidanzato della corteggiatrice avrebbe raccontato che la loro storia sarebbe andata avanti fino a circa due settimane prima dell’ingresso di lei nel programma, tra frequentazioni e progetti condivisi.

Un racconto che, se confermato, potrebbe aprire un nuovo fronte in studio e mettere in dubbio la posizione di Alessia. Il trono di Ciro si muove così tra avvicinamenti importanti, chiarimenti faccia a faccia e ombre legate al passato recente della corteggiatrice.